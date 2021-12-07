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工安大執法 高市副秘書長帶隊突檢大樓工地

中央社 / 高雄7日電

高市府副秘書長王啟川上午率勞檢處、工務局人員，前往前鎮區一處15層樓以上高風險建築工地執行安全突擊檢查，發現多項不符規定，依法裁處停工、罰款，並要求業者確實改善。

為積極督促業者落實營建工地管理，確保工安預防並避免因年關將近、趕工輕忽安全，高市府團隊連日來持續針對高風險工地密集勞檢。

王啟川表示，高市發展迅速建案林立，鑒於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，營造工地作業日益活絡，部分業者仍心存僥倖未落實安全設施造成人員傷亡。市長陳其邁特別責成勞工局加強監督檢查頻率，督促工地落實相關法規及標準作業程序，並要求相關局處加強橫向聯繫共同防災。

勞工局長周登春說，營造工程作業變動及人員流動性大，發生重大職災比例居各行業之冠，提醒業者尤其應針對「構造物拆除、屋頂、鋼架、施工架」等高危險作業，落實防災及安全巡檢管理事項，按部就班辦理各項安全預防措施，切莫因趕工忽略而造成任何遺憾。

勞工局勞動檢查處新聞稿表示，自11月11日起實施高風險工地密集檢查，針對墜落、物體倒塌、崩塌、物體飛落等危害，嚴格要求業者設置安全設施，情節重大者予以停工、罰鍰處分。對於營造廠未落實承攬管理責任，將加重處罰，確保安全衛生統合管理。

依勞檢處數據，截至12月7日止完成檢查173處工地，共停工7件，罰鍰26件、罰鍰金額共新台幣151萬元。至於上午突檢前鎮區這處15層樓以上高風險建築工地，有開口護欄、施工架等5項不符規定，依法裁處停工、罰款13萬元，並要求業者確實改善。

勞檢 勞工局 建築

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