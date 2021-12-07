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潘孟安任內最後一次跨年晚會 「K歌之夜」歌手名單亮眼

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府跨年晚會「K歌之夜」12月31日晚上7時半於屏東市千禧公園登場，縣府今天公布演唱歌手陣容。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府跨年晚會「K歌之夜」12月31日晚上7時半於屏東市千禧公園登場，縣府今天公布演唱歌手陣容。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府跨年晚會「K歌之夜」12月31日晚上7時半於屏東市千禧公園登場，也是縣長潘孟安任內最後一次跨年晚會，主辦的縣府文化處今天公布演唱歌手陣容，包括高爾宣、韋禮安、彭佳慧、魏如萱、范逸臣、玖壹壹等10組歌手輪番開唱，要讓民眾大飽耳福。

縣府說，今年邀請鐵肺歌后彭佳慧、創作才子韋禮安、全能歌后魏如萱、台語天后孫淑媚、金曲歌后朱海君、人氣新生代歌手高爾宣、芮德、吳獻，以及2008年於恆春半島拍攝的熱銷國片《海角七號》男主角范逸臣，將帶來傳唱度極高的歌曲演出，重溫「國境之南」等回憶歌曲帶來的感動，2022年第一刻，由「質感LOCAL團體」玖壹壹嗨翻全場，迎接全新一年。

潘孟安說，隨著2021年進入尾聲，大家最期待的就是跨年晚會，「想享受專屬K歌的大型包廂，首選就來屏東跨年」，也提醒民眾，由於國際上出現Omicron變種病毒，防疫不鬆懈，參加跨年仍要配合實聯制、量體溫、一定要全程戴口罩。

31日下午2點，多達百攤的文創產業市集齊聚屏東，來自屏東各鄉鎮農、漁特產品及特色美食小吃、手作文創商品等，為配合最新防疫措施，除專屬飲食區外禁止飲食，不開放試吃。

因應參加人潮，縣府規畫明正國中、忠孝國小、陸興中學3所學校的校區及屏縣衛生局地下停車場、屏東縣立圖書館總館停車場供汽車停放，機車部分則可停放千禧公園週邊勝利東路及廣東路段、總圖B區停車場。31日下午5時至翌日凌晨1時，從屏東市廣東路456巷路段至勝利東路路段進行封街管制，請用路人配合。

當日也提供免費復康巴士接送服務(每位身障朋友限1人陪同搭乘)，可在12月20日起至12月24日前洽各區預約專線訂車。屏北區：08-7386626、屏中區：08-7887433、屏南區：08-8892293轉403。

屏東縣政府跨年晚會「K歌之夜」12月31日晚上7時半於屏東市千禧公園登場，縣府今天公布演唱歌手陣容，2022年第一刻，由「質感LOCAL團體」玖壹壹嗨翻全場，迎接全新一年。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府跨年晚會「K歌之夜」12月31日晚上7時半於屏東市千禧公園登場，縣府今天公布演唱歌手陣容，2022年第一刻，由「質感LOCAL團體」玖壹壹嗨翻全場，迎接全新一年。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 跨年晚會 停車場

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