獨／金門又現巨蟒 發現者一拜完土地公就傳出好消息

巨蟒在金門！家住安岐的民眾楊松發今天上午開車行至金寧鄉東坑，忽然發現田野間出現一隻大蟒蛇，他原以為看錯，下車一看竟然是一隻長達4公尺的蟒蛇，楊松發說，當下不覺得害怕，反而很開心，接著趕緊去拜拜，果然沒多久就傳出房子賣出去的好消息，讓他直說，很幸運。

從事建築業的楊松發表示，今天上午9點多，他開車要到金城鎮，路過東坑到山灶一帶，忽然看到大蟒蛇，他覺得很驚喜，連忙下車追尋「蛇蹤」，楊松發說，這條緬甸蟒長約4公尺以上，直徑約15公分，比他的手臂還粗。

楊松發說，大蟒蛇悠哉的在草地上曬太陽，他則在旁邊靜靜的看著牠，人蛇「和平共處」約10分鐘，後來蟒蛇就爬向旁邊草叢離去。

「老一輩都說，看到蟒蛇就代表「大財」將降臨，也有一說是土地公在找你」楊松發開心的說，他在10點多趕緊到土地公廟拜拜，果然半小時後就傳出他蓋的房子賣掉了，買家約好下午要來簽約，讓他直說很開心。

他也透露，在4年前某天晚上跟妻子出門散步，也看到一條雨傘節，他趕緊去拜土地公，過兩天就賣掉2間房子，讓他對蟒蛇帶財的說法深信不疑。

建設處科長鄭向廷表示，緬甸蟒早期一度認為是走私者丟包或棄養所遺留下來的外來族群，但經過師大研究團隊利用DNA比對，發現金門緬甸蟒與福建沿岸的血源較為接近，也進一步證明蟒蛇為金門土生土長的原生動物，而且經過研究後確認有抑制鼠類、維持生態平衡的功用。