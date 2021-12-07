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對疫情感到壓力 逾6成青少年怕家人確診或被傳染

中央社 / 高雄7日電

為了解青少年防疫生活的心理健康，高雄「張老師」針對高雄28所國小、國中及高中學生進行問卷調查，發現有41%青少年面對疫情感到壓力，並有逾6成青少年害怕家人確診或被他人傳染。

「張老師」基金會高雄分事務所上午與莒光獅子會共同舉行「青少年防疫心理調查發表會」，今年針對高雄28所國小、國中及高中學生進行問卷調查，共回收1321份問卷，並於今天發表調查結果。

高雄「張老師」指出，調查發現高雄有41%青少年覺得面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐感到壓力害怕；更有62%青少年面對疫情時，最害怕家人確診或被他人傳染。同時有31%青少年對無法舉行大型活動感到遺憾，尤其是畢業典禮、戶外教學等活動取消。

對於生活中的轉變，調查顯示，32%青少年覺得戴口罩不舒服，56%對無法旅遊及休閒娛樂減少感到困擾、不便。對於與家人互動，69%青少年覺得跟平常沒有差別，21%感到更親密，而有11%認為摩擦變多常起衝突。

另在防疫期間，高達72%青少年增加使用網路及3C產品頻率，其中玩遊戲、看影片、聽音樂、參與線上教學等增加最多。

高雄「張老師」呼籲青少年可藉由學習獨處、創造樂趣、保持聯繫、笑口常開、擁抱自己，來舒緩情緒，降低焦慮與不安。也提醒家長要建構信任與開放的溝通方式，試著融入孩子生活，運用探問方式與孩子相處。

疫情 口罩

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