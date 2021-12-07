高雄市33接種站打疫苗 送200元禮券

明年元旦起，24類場域從業人員須接種COVID-19疫苗2劑，高雄市衛生局今天呼籲相關人員盡速於17日前完成施打。同時高市府也在33個接種站推出打疫苗送禮券活動，鼓勵施打。

高市府昨天宣布，6日至12日在市政府四維行政中心大門、家樂福、捷運站、大東文化藝術中心等10處接種站及23間具醫療門診的衛生所設置社區接種站，符合接種條件的民眾完成接種，立即發給200元超商或家樂福禮券。

高市衛生局今天發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心規定，自明年1月1日起，24類場域COVID-19（2019冠狀病毒疾病）工作及從業人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，提醒相關人員儘速於17日前完成接種，才能符合規定。

此外，衛生局也呼籲一般民眾踴躍施打疫苗。衛生局表示，莫德納疫苗接種條件，包括年滿18歲以上，未完成第1、2劑及已接種AZ第2劑滿5個月的市民，都可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」先行預約或現場登記至額滿為止。

衛生局提醒，接種第1劑AZ疫苗已超過8週的民眾，依規定選擇混打mRNA疫苗，可大幅提高免疫力，國際研究顯示，AZ混打莫德納相較於2劑接種AZ疫苗，血清中和抗體可提高10倍。目前全球Omicron病毒株流行，呼籲全民盡速打好打滿。