每公噸土方象徵性收1元 屏縣府供沿海回填低漥農地

屏東縣東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉4鄉鎮，過去因超抽地下水成為嚴重地層下陷區，地方反映希望縣府能將執行林邊溪林邊大橋段疏濬清淤工程的土方，部分就近提供低漥地區農民回填使用，縣府有了正面回應，水利處今天宣布將標售及專案申購剩餘的土方，以象徵性土石單價每公噸1元，供4鄉鎮民眾申購回填低窪農地，但申購者需自備合法運輸車輛載運。

縣府水利處說，嚴重地層下陷區的屏東沿海地區4鄉鎮，過去每遇風災、水災，低漥地區易積淹水，88水災時的災情最慘重，多年來在中央和地方聯手努力治水下，積淹水情形已大幅改善，但仍有部分低漥農田因易積水，致生農作物損害；地方建議縣府將執行林邊溪林邊大橋段疏濬清淤工程的土方，部分就近提供低漥地區農民回填使用，增加農民收入，縣府評估後認為可行。

水利處說，針對每年執行的林邊溪林邊大橋段疏濬清淤工程，依「中央管河川疏濬土石無償提供使用作業要點」及「河川水庫疏濬採售分離土石申購作業規定」辦理，預計將土方數量10萬立方公尺(17.4萬公噸)，以象徵性土石單價每公噸1元，供4鄉鎮民眾申購回填低窪農地，需自備合法運輸車輛載運，申購期間自即日起至12月20日止，有需求之民眾可向土地所在的鄉鎮公所申請登記。

水利處提醒，受理申購資格限土地坐落於原嚴重地層下陷區的東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉低窪農地及其他經縣府審認的低地，並僅限於回填低窪農地使用，不得作為其他用途，回填深度原則以2公尺為限，且不得高於鄰地。

有意申購的林邊鄉吳姓蓮霧農說，土石價格依含鹽量從每公噸10多元至30多元不等，這次林邊溪下游疏濬清淤的土石含鹽量較高，不適合混凝工用，卻適合在地的蓮霧，市價每公噸約10多元，1元雖然很便宜，問題是要自行負擔砂石車的載運費，量少不見得划算。