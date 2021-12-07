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每公噸土方象徵性收1元 屏縣府供沿海回填低漥農地

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府宣布將林邊溪林邊大橋段疏濬清淤工程標售及專案申購剩餘的土方，以象徵性土石單價每公噸1元，供4鄉鎮民眾申購回填低窪農地。圖／屏東縣政提供
屏東縣政府宣布將林邊溪林邊大橋段疏濬清淤工程標售及專案申購剩餘的土方，以象徵性土石單價每公噸1元，供4鄉鎮民眾申購回填低窪農地。圖／屏東縣政提供

屏東縣東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉4鄉鎮，過去因超抽地下水成為嚴重地層下陷區，地方反映希望縣府能將執行林邊溪林邊大橋段疏濬清淤工程的土方，部分就近提供低漥地區農民回填使用，縣府有了正面回應，水利處今天宣布將標售及專案申購剩餘的土方，以象徵性土石單價每公噸1元，供4鄉鎮民眾申購回填低窪農地，但申購者需自備合法運輸車輛載運。

縣府水利處說，嚴重地層下陷區的屏東沿海地區4鄉鎮，過去每遇風災、水災，低漥地區易積淹水，88水災時的災情最慘重，多年來在中央和地方聯手努力治水下，積淹水情形已大幅改善，但仍有部分低漥農田因易積水，致生農作物損害；地方建議縣府將執行林邊溪林邊大橋段疏濬清淤工程的土方，部分就近提供低漥地區農民回填使用，增加農民收入，縣府評估後認為可行。

水利處說，針對每年執行的林邊溪林邊大橋段疏濬清淤工程，依「中央管河川疏濬土石無償提供使用作業要點」及「河川水庫疏濬採售分離土石申購作業規定」辦理，預計將土方數量10萬立方公尺(17.4萬公噸)，以象徵性土石單價每公噸1元，供4鄉鎮民眾申購回填低窪農地，需自備合法運輸車輛載運，申購期間自即日起至12月20日止，有需求之民眾可向土地所在的鄉鎮公所申請登記。

水利處提醒，受理申購資格限土地坐落於原嚴重地層下陷區的東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉低窪農地及其他經縣府審認的低地，並僅限於回填低窪農地使用，不得作為其他用途，回填深度原則以2公尺為限，且不得高於鄰地。

有意申購的林邊鄉吳姓蓮霧農說，土石價格依含鹽量從每公噸10多元至30多元不等，這次林邊溪下游疏濬清淤的土石含鹽量較高，不適合混凝工用，卻適合在地的蓮霧，市價每公噸約10多元，1元雖然很便宜，問題是要自行負擔砂石車的載運費，量少不見得划算。

農地 農民 地層下陷

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