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高雄會展年會9日登場 一對一商洽拓商機

中央社 / 高雄7日電

「高雄會展年會暨商洽會」9日在高雄國際會議中心（ICCK）登場，為掌握第一手會展科技最新發展，會中規劃一對一商洽會，助攻會展業者開拓商機。高市經發局歡迎業者踴躍報名。

高雄市政府經濟發展局今天新聞稿表示，為促進會展產業交流，將邀請台經院、實境共創、光禾感知，以及甫獲「2021國際大學會展城市行銷競賽」虛擬展攤季軍的文藻大學分享趨勢。

經發局長廖泰翔指出，近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊造成全球會展產業停擺，市府為振興會展產業，廣邀國內外會展單位規劃一系列參訪、座談會、體驗之旅等活動。其中，年度重頭戲「高雄會展年會暨商洽會」將於9日壓軸登場，除推動產業交流、跨域合作，也透過一對一商洽方式，為業者爭取更多商機。

廖泰翔說，「高雄會展年會」是在地會展最重要年度盛會，作為主軸的研討分享會邀請有豐富會展經驗的台經院副院長周霞麗分享全球會展產業趨勢，更特別針對邁入後疫情時代，如何運用科技整合作為探討主題，請來實境共創、光禾感知等創新科技業者分享虛實整合跨域運用，加速在地會展產業數位轉型。

經發局指出，「高雄會展年會暨商洽會」現仍開放報名中，歡迎對會展產業領域有興趣人士報名，共同激盪會展產業發展創新思維。活動詳情及報名方式洽活動網站

會展產業 疫情

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