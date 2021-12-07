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南橫梅山天池段管制開放 每週二四暫停上山

中央社 / 高雄7日電

台20線南橫公路梅山口至天池段12月起開放通行，但高雄市警局考量安全仍於每週二、四暫停開放，其餘時間每天上午8時至中午1時允許上山，但下午3時前須全部下山。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天上午發布新聞稿說明，台20線南橫公路梅山口至天池段因8月間連日豪雨侵襲實施預警性封閉，沿線明霸克露橋、梅蘭明隧道受損，經公路總局第三養護工程處搶修後暫時搭建便道供民眾通行，並考慮疫情趨緩及民眾生活與觀光需求，自12月1日起開放民眾通行。

不過，市警局為確保用路人安全，該路段除每週二、四暫停開放外，其餘時間每天上午8時至中午1時允許民眾通行上山，但下午3時前則需全數下山。

市警局也呼籲，民眾行經該路段時應注意路況，小心慢行，警方同時於旗山、美濃、六龜、桃源等地區及台20、28、29線等易肇事路口不定時編排交通稽查勤務，針對超速、闖紅燈、改裝車輛、酒駕等重大違規嚴加取締，以防止交通事故發生。

另外，因南橫梅山口至天池部分道路較狹窄且停車空間有限，警方將依據車流狀況及停車場容量，派員於熱門景點沿線、重要路口設置截流管制點，實施勸導或管制上山，以維持道路順暢。

南橫 警察 高雄市

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