澎湖微型動物園 落跑8個月的孔雀回籠

澎湖縣政府在澎湖休憩園區闢建微型動物園，其中金門所贈送的6隻孔雀，其中2隻雌孔雀趁隙脫逃，昨晚在馬公石泉一處修車場發現順利誘捕，農漁局今天領回暫置檢疫站內，不過1隻還在逃。

澎湖農漁局表示，金門縣政府所贈送的6隻孔雀（4雄2雌），今年4月中旬由金門水試所專船運抵馬公第三漁港，其中2隻雌孔雀在安置園區時趁隙落跑，全力搜尋並利用雄孔雀的叫聲，來引找雌孔雀現身回巢，但都未見蹤影。

昨晚在馬公石泉一處修車場的監視系統意外發現脫逃的1隻雌孔雀，呂姓夫婦利用食物誘捕，幸運的找回，今天由農漁局保育人員前往領回，並感謝呂姓夫婦的協助，這隻雌孔雀目前暫時安置在檢疫站內觀察，至於另外1隻雌孔雀，擔心可能已被野狗吞食，但仍持續協尋。

澎湖農漁局長胡流宗表示，澎湖早年在林投公園內，設置有座小型的動物園，但早已廢除，由於沒有動物園，縣議員陳海山爭取在澎湖休憩園區設置一座微型動物園，獲得縣長賴峰偉支持，並在去年9月視察園區時拍板，微型動物園占地2公頃，目前已大致完成，可望在年底對外開園。

澎湖農漁局表示，微型動物園，除了孔雀外，還有陸龜、兔子、麝香豬、松鼠等，並設置救傷醫療區，收容受傷禽鳥，作為保育教學場所。