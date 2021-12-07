負氣離家遭宣告死亡11年 高雄男子台南遊蕩被尋獲

高雄47歲焦姓男子18年前負氣離家，被列為失蹤人口後宣告死亡11年，焦男則是流連台南街頭，7月騎單車遊蕩遭盤查才被發現，警方協助安置及回復身分，且送他回高雄和母親團聚。

台南市政府警察局第一分局警員今天告訴中央社記者，焦男7月夜間騎單車在台南街頭遊蕩遭盤查，警方發現焦男已失蹤18年，且被法院宣告死亡11年。

警方調查，焦男原和家人住在高雄，18年前負氣離家，母親報案列為失蹤人口後宣告死亡；焦男則是一路從高雄流浪到台南，露宿街頭，平時以資源回收為生；焦男告訴警方，母親仍住在高雄。

警方先安置焦男，焦男也自認對不起母親，表達願回家的意願；警方隨即通知焦男母親，此時焦男母親和大兒子同住，得知小兒子被尋獲，又驚又喜，希望儘快見面。

警方隨後協助焦男撤銷死亡，回復身分，辦理身分證和健保卡，如今焦男已回高雄和母親同住團聚。