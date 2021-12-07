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屏東戲曲故事館「過生日」 邀您分享10年成長喜悅

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東戲曲故事館迎接10周年館慶，舉辦「璀璨風華」10周年系列活動及回顧菁華展，12月11、12日連續兩天結合文創市集及精彩戲曲展演。圖／屏東縣政府提供
屏東戲曲故事館迎接10周年館慶，舉辦「璀璨風華」10周年系列活動及回顧菁華展，12月11、12日連續兩天結合文創市集及精彩戲曲展演。圖／屏東縣政府提供

屏東戲曲故事館迎接10周年館慶，舉辦「璀璨風華」10周年系列活動及回顧菁華展，12月11、12日連續兩天結合文創市集及精彩戲曲展演，以10年有成的回顧展打頭陣，從「以歷史場域作為戲台」的概念出發，藉由傳統戲曲在時空舞台上搬演，重現建築及人文歷史風華，邀民眾一起來逗熱鬧。

位於屏東縣潮州鎮的屏東戲曲故事館，是由百年的官署建築活化為傳統戲曲展示與教育推廣的場域，10年來，以潮州三大傳統戲曲歌仔戲、布袋戲、皮影戲為主軸，結合屏東縣的人文地景，推出主題多元的特展，除認識潮州「戲巢」的歷史，也扎根戲曲文化，充份發揮地方文化館的功能。

在靜態展外，動態展演有文創市集搭配戲劇演出外，12月11日下午3時30分起由貓頭鷹兒童實驗劇團帶來的《古肥羅》及全樂閣木偶劇團所演出的《重現金光金典-海宮劍雲》連番上陣，12日下午7時由高雄皮影戲劇團表演《弄燈舞影話古今》，還有集點戳戳樂和當月壽星送壽桃活動，一起分享戲曲故事館10歲生日的喜悅。

12月26日時光留聲機漫談講座，也歡迎喜愛戲曲文化的民眾報名參與，相關活動訊息可上文化處臉書或活動專頁

屏東戲曲故事館迎接10周年館慶，舉辦「璀璨風華」10周年系列活動及回顧菁華展，12月11、12日連續兩天結合文創市集及精彩戲曲展演。圖／屏東縣政府提供
屏東戲曲故事館迎接10周年館慶，舉辦「璀璨風華」10周年系列活動及回顧菁華展，12月11、12日連續兩天結合文創市集及精彩戲曲展演。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 文創 建築

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