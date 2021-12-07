梅花鹿挨轟「鹿滿為患」 墾管處將捕捉減量、異地保種

墾管處執行梅花鹿復育27年來，野外已繁衍到近2000隻，族群穩定成長，成為國內野外滅絕物種復育的成功案例，但密度過高造成鹿與人、生態系的衝突不斷，招致「鹿滿為患」罵聲；墾管處有感於祭出生育控制、設圍籬等對策效果有限，月前邀相關單位研商，達成主動對族群密度較高地區捕捉減量共識，因復育區容量已飽合，另請畜產試驗所研發鹿肉乾等加工的可行性，發揮更多可利用效益。

梅花鹿數百年前遍布台灣西部平原及山麓，因過度獵捕和人為開發，1969年於野外滅絕；1984年墾管處奉命啟動梅花鹿復育計畫，1994年在社頂野放10隻開始至2009年停止，屏科大研究團隊推估至今繁衍約1500隻，族群和數量穩定成長，學界多予肯定；但隨著不斷繁衍，人鹿和生態衝突不時發生，包括穿越道路發生交通事件、吃掉農民種植的紅龍果、黑豆和牧草，還啃食社頂高位珊瑚礁森林系幼苗植被等。

野放梅花鹿造成的負面衝擊，墾管處以人鹿和諧共生為目標，陸續推出於交通要道設置告示牌、提供農業災損補助、將野外族群引回核心復育區、架設圍籬及疫苗節育控制等策略，但隨著數量不斷成長，效果有限，墾處管決定「轉守為攻」，月前邀林業試驗所、林務局、畜產試驗所協商，達成以人為捕捉收回減量共識，以族群密度較高、影響生態嚴重區優先處理。

墾管處副處長許書國說，墾丁森林遊樂區高位珊瑚礁自然保留區，有珍貴特殊的生態系及熱帶季風林，依文化資產保存法設置保留區，該處是族群密度最高地區，由於鹿群對林下幼苗的啃食踐踏、磨角及環狀剝食，造成森林無法更新，面臨森林生態功能及生物多樣性下降危機，架設圍籬保護，但範圍太大無法顧及，當地估計有20至30隻，決定優先誘捕收回。

他說，歐美、日本等國採狩獵控制野外族群數量，但台灣民情仍不宜，且國家公園法令禁止，今年除由屏科大團隊在復育區執行有效期2至3年的避孕疫苗生育控制，現階段國內針對梅花鹿族群過多所衍伸的問題，考量不同權益關係者，透過跨單位合作並採取較過去更積極的作為，即以有效率的誘捕方式，主動將高密度族群造成危害的鹿隻捕捉移除或回收。

他說，可容納百餘隻的社頂復育區容量目前已飽合，回收鹿隻可贈予各縣市政府外，梅花鹿歸類「家畜」，民間已有商業性圈養和買賣，還有民間經營以梅花鹿為主題的觀光休閒農場，因此請畜試所在協協保種外，也研發鹿肉乾等副產品的可行性，發揮更多梅花鹿可利用效益。

墾管處從27年前的野放，現在要對族群高密度區誘捕收回減量，滿州鄉也重提仿日本奈良設梅花鹿生態園區，收容危害農作的鹿群，化鹿災為觀光財；屏科大野生動物保育研究所教授裴家騏說，當務之急是減緩族群成長和擴張速度，收回和移地野放都是解方，但要注意基因莫被汙染。

對「鹿滿為患」、「復育失控」的指責，裴家琪說，目前梅花鹿對墾丁周邊地區森林與農作物的危害，並非是族群總數過多，而是族群分布不均使然，目前估計1500隻上下，雖呈現穩定的成長，但這對曾在野外絕跡的物種，仍不是讓人放心的數量，現在的問題是分布不均，特定區域族群數量過多，危害生態系、造成農損，有減緩族群成長和擴張速度的必要；目前墾丁梅花鹿的基因和數百年前相同，回收移出時，要注意基因莫被汙染。