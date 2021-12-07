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墾丁夏都飯店停電5小時 房客開手機燈吃悶晚餐

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁夏都沙灘飯店昨天晚上6時突然全館大停電，在餐廳用晚餐的房客不得不開啟手機手電筒吃飯、夾菜，直到晚上11時才復電。圖／取自夏都飯店臉書
墾丁夏都沙灘飯店昨天晚上6時突然全館大停電，在餐廳用晚餐的房客不得不開啟手機手電筒吃飯、夾菜，直到晚上11時才復電。圖／取自夏都飯店臉書

墾丁夏都沙灘飯店昨天晚上6時突然全館大停電，在餐廳用晚餐的房客不得不開啟手機手電筒吃飯、夾菜，抱怨現場沒有備用電源，buffets餐廳內亂哄哄，享受豐盛大餐的心情全沒了，詢問飯店現場工作人員不知原因，也無人主動出面告知發生何事，直到晚上11時才復電，讓旅客覺得館方處理的態度很不好。

旅客向媒體投訴說，他與家人從北部到墾丁度假下午入住夏都飯店，沒想到晚上6時在自助餐餐廳用餐時，突然停電，大家全部拿著手機，開啟手機手電筒照明摸黑吃飯，夾菜也要拿著手電筒，真不是滋味；混亂過程中，大家都好奇怎麼回事，但沒有飯店主管、人員出來告知；因不知道會停電多久，就與家人約去逛墾丁大夜市。

夏都飯店表示，停電後，因飯店工作人員都在調查停電原因，無法立即未告知顧客原因，造成顧客不便；工務人員清查後，發現是台電接戶點高壓電力保險絲跳脫，造成全館停電，隨即聯絡電力公司派人到場搶修，在晚上11時復電，也向所有顧客致歉。

台電屏東區營運處說，夏都飯店的高壓電設備先出狀況，造成台電供電端的保險絲熔斷，啟動保護措施，才不致影響整個墾丁地區供電。

停電 墾丁 夏都

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