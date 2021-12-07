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2022台灣燈會在高雄 百年鐵道園區重啟哈瑪星光任務

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
曾獲第一屆台灣光環境獎的「哈瑪星光任務」，將在2022台灣燈會重啟作品燈光，以鐵道園區結合輕軌，成為高雄主燈之一。圖／高雄市文化局提供
曾獲第一屆台灣光環境獎的「哈瑪星光任務」，將在2022台灣燈會重啟作品燈光，以鐵道園區結合輕軌，成為高雄主燈之一。圖／高雄市文化局提供

2022台灣燈會將在高雄舉行，高雄市副市長史哲表示，駁二蓬萊區旁的哈瑪星百年鐵道園區，運用光藝術結合高雄港埠工業化鐵道地景的「哈瑪星光任務」，2018年曾獲第一屆台灣光環境獎，將在2022台灣燈會重啟作品燈光，以鐵道園區結合輕軌，成為高雄主燈之一。

「哈瑪星光任務」當時使用超過2萬公尺的LED燈條，內嵌超過60萬顆高亮度LED燈珠，邀請12組藝術家參與創作，透過程式編碼與音樂，再現軌道優美的弧形線條。

史哲表示，「2022台灣燈會在高雄」見證了高雄20年來的建設與發展，這20年來最大的改變，就是捷運與輕軌建設，逐步改善高雄公共運輸系統。搭配跨年、台灣燈會，輕軌C17-C20路段也將通車，C20站將銜接上台鐵美術館站。這次台灣燈會期間，大家可以透過台鐵地下化後的正義站、美術館站及鼓山站等快捷站區，來到衛武營、愛河灣兩個燈會的主要展區。輕軌、捷運、鐵路、公車等，將整合成為2022台灣燈會在高雄最主要的人流接駁系統。

「輕軌跟鐵路不只是交通運輸系統，此次更將成為燈會的主燈之一。」史哲說，「哈瑪星光任務」作品設置在駁二蓬萊區旁的哈瑪星百年鐵道園區，綠草相間的38條弧型軌道，乘載著高雄港的產業發展歷史。

透過光的運用，結合現地地景的與歷史背景，傳頌著百年鐵道的歷史榮光。大型地景光藝術受到民眾喜愛，這次駁二將以藝術再度點亮，曾經負載著交通運輸命脈的重要功能，如今轉變為提供藝術家創作的大型地景光藝術平台，將陸續邀請藝術家進行創作，以光為媒介，鐵道為載體，行駛在其中的輕軌也將成為作品的風景之一。

高雄市文化局長王文翠表示，「哈瑪星光任務」是出以光藝術結合高雄港埠工業化鐵道地景的概念，讓民眾可以透過藝術的手法了解過往高雄的歷史，在駁二完成前置規畫後，不巧遇上輕軌施工期，不得不將整個計畫延後；終於在輕軌開通後，2018年在面積近7公頃的鐵道園區，以現代科技的LED軟燈條，安裝在馳騁上個世紀的鐵軌之下，夜裡化作土地上的光，沿著軌道運行。

曾獲第一屆台灣光環境獎的「哈瑪星光任務」，將在2022台灣燈會重啟作品燈光，以鐵道園區結合輕軌，成為高雄主燈之一。圖／高雄市文化局提供
曾獲第一屆台灣光環境獎的「哈瑪星光任務」，將在2022台灣燈會重啟作品燈光，以鐵道園區結合輕軌，成為高雄主燈之一。圖／高雄市文化局提供
曾獲第一屆台灣光環境獎的「哈瑪星光任務」，將在2022台灣燈會重啟作品燈光，以鐵道園區結合輕軌，成為高雄主燈之一。圖／高雄市文化局提供
曾獲第一屆台灣光環境獎的「哈瑪星光任務」，將在2022台灣燈會重啟作品燈光，以鐵道園區結合輕軌，成為高雄主燈之一。圖／高雄市文化局提供

台灣燈會 鐵道 輕軌

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