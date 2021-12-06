中油高煉廠土汙整治挨批 陳其邁：動用國家級團隊

為迎接台積電至高雄設廠，高市府如火如荼整治中油高煉廠舊址，176公頃採分區整治。高市長陳其邁說進度36%、微幅超前，預訂明年2月第三區土地解除列管，6月可第一波交地給台積電動工。高市議會今開專案報告，議員指不能為趕進度造成二次汙染。陳其邁說，從高汙染特種工業區轉成高科技園區，「國家隊」等級整治計畫世界都在看。廠區周界設有多個感測器，目前未發現數值異常。

工務局長楊欽富說，若按中油原執行方式，整治時間要200年，市府現採熱脫附、土壤清洗、離地生物復育、部分離場等，2年半就能完成。學者憂汙染土地含一級致癌物苯等揮發氣體，如趕工整治恐造成短時間內苯高濃度溢散，應做好相關防護。

議員黃紹庭、陳玫娟等人表示，環保局網站上的監測數據仍只有環保局的周界監測數據，「為何不公布廠商在廠區內的監測數據？有什麼不為人知的資訊嗎？」議員邱俊憲也建議，市府可在廠內架設24小時即時監控系統，也即時公布施工進度等，讓市民安心。

議員陳麗娜指出，市府整治趕趕趕，廠區附近飄散異味，讓周邊居民犧牲健康，承受二次汙染疑慮，「市府用人民的血汗換來的土地，台積電敢要嗎？」楊欽富表示，目前廠區內還沒開始進行熱脫附作業，且目前廠區內的監測皆無異常，民眾聞到的異味應是加工區的味道。

陳其邁指出，整治土汙是「國家隊」團隊，且按照專家會議中，諮詢顧問的建議處理，包括台積電也密切整握進度。目前環保局有12個連續監測站，未來將增至14個，加強周界監測，確保汙染物沒有外散狀況。

多位議員都認為市府與居民溝通不足，造成民眾疑慮，包括議員黃捷、陳善慧、李雅芬、宋立彬等人都表示，市府應加強溝通，周邊居民已被中油汙染60年，現在卻感受到市府很努力迎接台積電，卻沒有善盡照顧民眾健康。黃捷也建議，市府應對廠區周邊居民進行健康風險評估計畫或實施相關健康檢查。高市副市長羅達生表示，會再到地方開說明會。