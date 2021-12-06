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高雄救命水源 南服中心勘查高屏溪攔河堰伏流

中央社 / 高雄6日電

伏流水開發已成大高雄地區救命水源，行政院南服中心今會勘高屏溪攔河堰伏流設施；外界關心台積電進駐高雄導致用水量增加，南水局表示，主要水源為再生水，用水無太大問題。

為讓大高雄民眾及產業界瞭解政府開發水資源建設成果，行政院南部聯合服務中心今天會同經濟部水利署南區水資源局、自來水公司第七區管理處現地勘查高屏溪攔河堰伏流水開發計畫。

南區水資源局副局長蘇柄源表示，近年水利署及自來水公司致力開發伏流水工程。目標有二，一是改善備援系統降低風險，也就是高屏溪在颱洪期間，濁度大於1萬NTU時，會有用水缺口約10萬噸，影響到30萬人每日用水量，開發伏流水可作為大高雄備援用水；二是穩定供水效益，有效降低高雄地區缺水風險、確保民生供水穩定。

對於台積電即將進駐高雄，勢必增加用水量，對此蘇炳源表示，楠梓產業園區需水分2期。第1期約3.3萬噸、第2期8.5萬噸，總共約11.8萬噸。在112年及115年分別供應，主要水源為再生水，自來水則作為備援，用水無太大問題。

南服中心副執行長陳文亮表示，近年來高雄因豪雨造成高濁度及枯旱備援用水，伏流水扮演南部救命水源角色。行政院長蘇貞昌3月也特地南下視察前瞻計畫下推動的伏流水開發計畫，尤其在「0606」豪件支援每日32萬噸、「0801」豪雨支援每日22萬噸，以及109年至110年大旱備援每日40萬噸，可見效益十分顯著。

另外，高雄地區民生及產業用水1天達約150萬噸，伏流水可支援至少1/4以上供應量。除伏流水工程外，自來水公司今年找了62口抗旱水井，可供應每天計11.8萬噸水源，對於水資源調度上有非常大彈性。

至於目前在高屏溪沿岸伏流水設施，依南服中心新聞稿，包括溪埔伏流水工程(15萬噸)、高屏堰興田伏流水(10萬噸)、高屏堰興田伏流水模場(1萬噸)、大泉伏流水工程(15萬噸)、竹寮伏流水工程(10萬噸)、翁公園伏流水工程(10萬噸)、荖濃溪伏流水工程(10萬噸，設計中)等，都是前瞻性水環境預算超前部署結果。

水資源 高屏溪 行政院

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