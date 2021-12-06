高雄桃源弱勢勞工16人擠陋屋生活 行善特工助環境大翻新

高雄由各工會組成的工會行善特攻隊，運用工會職業專長，為弱勢勞工提供修繕、物資等各項服務。月前遠赴桃源區，為一家16口的偏鄉弱勢勞工家中改善居住環境，歷時近一個月的工時，住家大翻新，除解決浴室沒熱水管線、厠所無沖水設施等問題，市府還特贈系統書桌，鼓勵劉家子弟勤奮向學。

市府指出，劉先生與妻子都靠鐵工、裝潢等臨時工作過活，一家多達16口，屋內卻只有一間簡陋浴廁，不僅無現代化衛浴設備，便器也沒沖水裝置，還須靠柴火加熱才能洗熱水澡。

經高市社福慈善總會轉介，工會行善特攻隊今年11月啟動評估與商議程序後，隨即著手修繕，改善浴廁、整修廚房、粉刷牆壁、更新燈具電線、加裝熱水器，與訂製收納櫥櫃，並於昨天完成修繕工作。

除給予劉家妥適的居住環境，市府也特別為他的子女準備一組系統書桌，鼓勵劉家子弟勤奮向學。市府勞工局表示，期許在工會行善特攻隊的協助下，劉先生一家人能夠「安家、勤學，希望無窮」。