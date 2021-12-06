內政部移民嘉年華12日登場 相約屏東勝利星村同歡

內政部移民節慶祝活動今年首度移師國境之南，12月12日下午2時至5時將在屏東市勝利星村創意生活園區登場，屆時將有多元文化表演、異國美食、親子同樂遊戲、創意市集及抽獎活動，移民署邀請國人踴躍參加。

移民署表示，12月18日「國際移民日」將至，為感謝移民對台貢獻，今年移民節嘉年華活動中，將表揚編纂台越重要法律名詞對照表，致力法律資訊平等的陳玉水，及第56屆廣播金鐘獎生活風格節目主持人獎的得獎者陽氏萃恒等10位新住民及移工。

現場將邀請在地潮州華姿舞蹈團擔任開場表演，接著由大師級德國及俄羅斯新住民「長笛與弦樂四重奏」演奏台灣民謠，日本學生太鼓、墨西哥JARABE舞蹈、越南扇子舞、泰國揚琴、苗族與西藏舞樂、印尼武術及傳統碟舞等表演節目，更特別安排「埃及王子」展現中東傳統舞蹈，內容精采可期。

除了舞台區的豐富表演，攤位區也規劃「異國美食百老匯」，可以品嘗日本、法國、奧地利、哥倫比亞、馬來西亞、越南及印尼等特色風味美食，讓民眾於疫情期間，不用出國就能讓味蕾環遊世界。