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屏菸1936文化基地預計年底開館 故宮將到屏東策展

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
立委周春米（左三）今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米（左三）今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供

屏東菸葉廠1936年落成負責屏東地區菸草產品技術指導、收購與加工，2002年因需求減少而關廠，2017年登錄為歷史建築，廠區建築保存完整富涵歷史意義，屏東縣政府與文化部歷史現場再造，規畫成屏東主要視覺藝術基地，預計年底開館，立委周春米說，屏菸1936文化基地開幕，邀請故宮在此設展。

立委周春米今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。周春米說，屏東地區的熱帶氣候適合菸葉栽種，過去成為菸葉重鎮。隨政策與需求調整，相關產業沒落，但仍然是屏東縣的歷史脈絡。

周春米與屏東縣政府向文化部爭取3億8千萬元的經費調查與修復，重現過去屏東菸廠的風華，為屏東打造新一代的藝文指標重鎮。縣府文化處指出，屏菸1936文化基地預計年底完工開幕。

周春米說，除歷史現場再造外，她爭取故宮博物院在屏菸1936基地開幕後到屏東策展，並獲故宮首肯。故宮「魔幻山水新媒體藝術展」將擔任開路先鋒，在屏菸1936文化基地開幕後登場，這是故宮睽違多年再次到屏東策展，也是故宮為屏東人帶來最好的藝文賀禮。

故宮博物院院長吳密察與文化部次長蕭宗煌今到場，吳密察說，故宮一直希望尋找適當的場地，讓故宮的國寶以及科技數位展能造訪屏東。

屏縣府秘書長邱黃肇崇說，縣長潘孟安上任後，強調屏東品牌，屏東不再只是遙遠的地理名詞，屏菸1936基地就是屏東文化品牌的創立，希望文化部與故宮未來繼續大力支持。

立委周春米（右二）今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米（右二）今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米（前排左二）今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米（前排左二）今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米今邀請教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。圖／立委周春米辦公室提供

屏東縣政府 故宮 周春米 潘孟安

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