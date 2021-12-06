新住民在台扎根 「移人皮箱」充滿愛與鄉愁

屏東女兒張敬翊在網路認識土耳其的翟銘楷，兩人交往5年後結婚，但受疫情影響，張敬翊懷孕4個月回台待產，翟銘楷在非洲工作，待工作告一段落後，兒子出生後10個月，飛抵台灣，夫妻倆才相聚，翟銘楷的「移人皮箱」乘載父親對兒子思念與期許。

今年全國移民節由內政部與屏東縣府，在屏東市勝利星村生活園區封街歡慶，12月12日舉行，現場開箱「移人皮箱」展現新住民多元樣貌，與每個新住民在台灣扎根的青春故事。

屏東女兒張敬翊在網路認識來自土耳其的翟銘楷，兩人交往5年後結婚，育有1歲大6個月兒子，張敬翊與老公在土耳其生活，懷孕4個月後回台灣待產，老公在非洲工作，夫妻倆決定在台定居，他的移人皮箱滿滿對妻兒的思念。

來自印尼的謝莉莉嫁來台灣21年，現從事通譯12年，育有三名女兒，她回憶起2001年，家鄉印尼婆羅洲島的加里曼丹，迎接一組一組台灣男人，媒婆和仲介帶著他們，到村裡跟不同女孩見面，當時18歲的利莉莉，被鄰居勸了好幾回，她心想，自己大概無法嫁給港片的劉德華，朋友們陸續嫁人，自己又是家中長女，就這樣在媒妁之言嫁來台灣。

謝莉莉說，當年她的移人皮箱，帶著夏天的衣服跟媽媽種的白胡椒粒，帶著胡椒想跟老公分享家鄉味，來台後在台灣食物加入這一味，以解思鄉之愁。

縣長潘孟安說，屏東縣有1萬9742名新住民，為屏東帶來源源不絕的新力量。這次移民節活動，靜態展示區邀集來自越南、印尼、泰國、土耳其、法國、緬甸、馬來西亞、俄羅斯及墨西哥等9國新住民以「移人皮箱」，描繪出他們的青春故事。