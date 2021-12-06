快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新住民在台扎根 「移人皮箱」充滿愛與鄉愁

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
今年全國移民節由內政部與屏東縣府，在屏東市勝利星村生活園區封街歡慶，12月12日舉行，現場開箱「移人皮箱」展現新住民多元樣貌，與每個新住民在台灣扎根的青春故事。記者劉星君／攝影
今年全國移民節由內政部與屏東縣府，在屏東市勝利星村生活園區封街歡慶，12月12日舉行，現場開箱「移人皮箱」展現新住民多元樣貌，與每個新住民在台灣扎根的青春故事。記者劉星君／攝影

屏東女兒張敬翊在網路認識土耳其的翟銘楷，兩人交往5年後結婚，但受疫情影響，張敬翊懷孕4個月回台待產，翟銘楷在非洲工作，待工作告一段落後，兒子出生後10個月，飛抵台灣，夫妻倆才相聚，翟銘楷的「移人皮箱」乘載父親對兒子思念與期許。

今年全國移民節由內政部與屏東縣府，在屏東市勝利星村生活園區封街歡慶，12月12日舉行，現場開箱「移人皮箱」展現新住民多元樣貌，與每個新住民在台灣扎根的青春故事。

屏東女兒張敬翊在網路認識來自土耳其的翟銘楷，兩人交往5年後結婚，育有1歲大6個月兒子，張敬翊與老公在土耳其生活，懷孕4個月後回台灣待產，老公在非洲工作，夫妻倆決定在台定居，他的移人皮箱滿滿對妻兒的思念。

來自印尼的謝莉莉嫁來台灣21年，現從事通譯12年，育有三名女兒，她回憶起2001年，家鄉印尼婆羅洲島的加里曼丹，迎接一組一組台灣男人，媒婆和仲介帶著他們，到村裡跟不同女孩見面，當時18歲的利莉莉，被鄰居勸了好幾回，她心想，自己大概無法嫁給港片的劉德華，朋友們陸續嫁人，自己又是家中長女，就這樣在媒妁之言嫁來台灣。

謝莉莉說，當年她的移人皮箱，帶著夏天的衣服跟媽媽種的白胡椒粒，帶著胡椒想跟老公分享家鄉味，來台後在台灣食物加入這一味，以解思鄉之愁。

縣長潘孟安說，屏東縣有1萬9742名新住民，為屏東帶來源源不絕的新力量。這次移民節活動，靜態展示區邀集來自越南、印尼、泰國、土耳其、法國、緬甸、馬來西亞、俄羅斯及墨西哥等9國新住民以「移人皮箱」，描繪出他們的青春故事。

縣府社會處指出，12月12日當天現場有豐富的多元文化動態表演、靜態展示、互動體驗、異國美食及創意市集等共計90個攤位，還有好康大方送。

來自印尼的謝莉莉（右二）嫁來台灣21年，目前從事通譯，育有3名女兒，當年她的移人皮箱，帶著夏天的衣服跟媽媽種的白胡椒粒，帶著胡椒想跟老公分享家鄉味，來台後在台灣食物加入這一味，以解思鄉之愁。記者劉星君／攝影
來自印尼的謝莉莉（右二）嫁來台灣21年，目前從事通譯，育有3名女兒，當年她的移人皮箱，帶著夏天的衣服跟媽媽種的白胡椒粒，帶著胡椒想跟老公分享家鄉味，來台後在台灣食物加入這一味，以解思鄉之愁。記者劉星君／攝影
屏東女兒張敬翊（左）在網路認識土耳其的翟銘楷（右），兩人交往5年後結婚，但受疫情影響，張敬翊懷孕4個月回台待產，翟銘楷在非洲工作，待工作告一段落後，兒子出生後10個月，飛抵台灣，夫妻倆才相聚，翟銘楷的「移人皮箱」乘載父親對妻兒的思念與期許。記者劉星君／攝影
屏東女兒張敬翊（左）在網路認識土耳其的翟銘楷（右），兩人交往5年後結婚，但受疫情影響，張敬翊懷孕4個月回台待產，翟銘楷在非洲工作，待工作告一段落後，兒子出生後10個月，飛抵台灣，夫妻倆才相聚，翟銘楷的「移人皮箱」乘載父親對妻兒的思念與期許。記者劉星君／攝影

屏東縣 土耳其 新住民

延伸閱讀

屏東戲曲故事館「過生日」分享10年有成的喜悅  

屏東風箏節河濱公園登場 隨著風箏環遊世界趣

屏東創意廣告節揭曉 《來屏東，做回一個孩子》抱首獎

大學特殊選才首增新住民組 頂大報名人數掛蛋

相關新聞

中油高煉廠土汙整治挨批 陳其邁：動用國家級團隊

為迎接台積電至高雄設廠，高市府如火如荼整治中油高煉廠舊址，176公頃採分區整治。高市長陳其邁說進度36%、微幅超前，預訂...

高雄桃源弱勢勞工16人擠陋屋生活 行善特工助環境大翻新

高雄由各工會組成的工會行善特攻隊，運用工會職業專長，為弱勢勞工提供修繕、物資等各項服務。月前遠赴桃源區，為一家16口的偏...

內政部移民嘉年華12日登場 相約屏東勝利星村同歡

內政部移民節慶祝活動今年首度移師國境之南，12月12日下午2時至5時將在屏東市勝利星村創意生活園區登場，屆時將有多元文化...

屏菸1936文化基地預計年底開館 故宮將到屏東策展

屏東菸葉廠1936年落成負責屏東地區菸草產品技術指導、收購與加工，2002年因需求減少而關廠，2017年登錄為歷史建築，...

新住民在台扎根 「移人皮箱」充滿愛與鄉愁

屏東女兒張敬翊在網路認識土耳其的翟銘楷，兩人交往5年後結婚，但受疫情影響，張敬翊懷孕4個月回台待產，翟銘楷在非洲工作，待...

高市議會完成8委員會分配 警消公衛委員會搶手

高雄市議會今天經過3輪投票、抽籤順利完成下個會期8個委員會分配，其中警消公衛委員會最搶手，首輪有19人要搶9席次；其次是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。