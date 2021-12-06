高市議會完成8委員會分配 警消公衛委員會搶手
高雄市議會今天經過3輪投票、抽籤順利完成下個會期8個委員會分配，其中警消公衛委員會最搶手，首輪有19人要搶9席次；其次是工務委員會15人要搶9席次；教育委員會則有13人要搶7席次。警消公衛在城中城事件後受到關注，而工務委員會內的工務局主責中油高煉廠整治大事。
最後由國民黨團取得財經、教育、交通、社政等4個委員會召集人，民進黨團奪下工務、農林、民政等3個委員會召集人，無黨團結聯盟則獲得最熱門的警消衛環召集人。
民政、社政委員會在首輪沒有人登記，成為冷門委員會。在首輪登記、抽籤產生警消衛環、工務、教育及財經委員會席次後，隨即進行第二輪登記，分別產生農林和交通委員會名單，第三輪登記則完成社政和民政委員會席次。
高市議會8個委員會包括民政8席、社政7席、財經9席、教育7席、農林7席、交通7席、警消衛環9席、工務9席 ，高市議員共有65人。
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