亞灣5G AIoT辦公室開幕 蔡總統盼高雄成新科技中心

高雄亞灣新創園暨5G AIoT專案辦公室今天開幕。總統蔡英文出席表示，期盼將來高雄可以成為台灣下一個科技中心，並盼南方科技廊道的發展引領下個世代的產業與經濟發展。

高雄亞灣新創園暨5G AIoT專案辦公室今天盛大開幕，蔡總統、經濟部次長林全能、高雄市長陳其邁到場參與，以傳統船舶出航擲瓶儀式祈求發展一帆風順，蔡總統也授高雄傳統大漁旗給林全能和陳其邁，象徵新創滿載而歸。

蔡總統致詞時表示，近日許多大廠陸續進駐高雄，是中央政府與地方政府全力合作的成果，陳其邁擔任過行政院副院長，清楚中央各部會有什麼樣的資源，當市長又知道地方有什麼需求，所以更能夠導引國家資源到地方，發展出在地需要的產業。

蔡總統說，高雄是很宜居的城市，適合高科技發展，近期看到高雄真的是「緊緊緊」快速轉型，希望將來高雄可以成為台灣另一個新的科技中心，讓南方科技廊道的發展，為南部年輕人創造更多優質工作機會，也引領台灣下一個世代的產業與經濟發展。

蔡總統表示，未來5年政府將於「亞灣5G AIoT創新園區」投入超過新台幣100億元預算，用於園區開發、人才培育、場域應用與設施等，鼓勵更多廠商投入相關產業。

林全能表示，5G AIoT產業在全球發展越來越快，產業需要驗證場域進行淬鍊，亞灣區就是很好的基地。目前已有42家新創企業進駐、7家加速器協助，並將有AWS、微軟、NVIDIA等國際廠商加入，附近有高雄展覽館、港埠旅運中心、電競館、流行音樂中心，還有經濟部高雄軟體園區等可以實證的場域，可以結合青年的創意構想，創造產業聚落。

陳其邁表示，在「亞灣5G AIoT創新園區專案辦公室」幾乎所有空間都租出去，並在籌設以85大樓作為新創園區的第2個基地，成功大學也將在高雄成立半導體學院，中山大學的國際金融學院也會落腳在亞洲新灣區。

陳其邁說，亞洲新灣區可以算是全台最完整的驗證場域，非常感謝蔡總統、行政院、經濟部及所有同仁，在10個月內就能完整催生出來。他預告，整個12月高雄喜事連連，橋科將開始讓廠商選地建廠，也即將有國際大廠進駐。

經濟部表示，亞灣新創園暨5G AIoT專案辦公室目前已吸引多個5G AIoT、智慧娛樂等智慧應用的優秀新創團隊進駐，包含思納捷、肚肚、南瓜虛擬、杰悉科技、優力勁聯等，盼藉由完備的創業環境與投注資源輔導，幫助新創拓展市場以及接軌國際。