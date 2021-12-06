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城中城大樓公益性跨區區段徵收 市府啟動都市計畫變更

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄鹽埕區城中城大樓10月14日發生大火釀46死，是高雄有史以來死傷最嚴重火災，建物即將拆除，改建為公園。圖／高雄市都發局提供
高雄鹽埕區城中城大樓10月14日發生大火釀46死，是高雄有史以來死傷最嚴重火災，建物即將拆除，改建為公園。圖／高雄市都發局提供

高雄城中城大火釀嚴重死傷，遭祝融建物即將拆除，為兼顧公益性與城中城居民權利，市府提出「公益性跨區區段徵收」方案，將城中城街廓與七賢國中舊址東側約1.2公頃土地，辦理公益性跨區區段徵收，保障原住戶及所有權人居住權及財產權。市府啟動鹽埕、前金都市計畫區變更程序，都市計畫細部計畫書、圖即日起公開展覽至明年1月5日。

城中城大樓經建築、土木、結構技師三大公會鑑定為危樓，市府工務局依據建築法第81、82條規定，張貼公告必須依建築法強制拆除。

工務局上月公告預計12月17日強制拆除，拆後原址興建公園，市府也針對388名所有權人寄發問卷，安排一對一家訪說明，啟動跨區區段徵收意願調查。

基於憲法第155條，人民受非常災害者，國家應予以適當扶助與救濟精神，依都市計畫法第27條第1項第1款「因火災遭受損壞時」規定，地方政府得辦理都市計畫迅行變更。市府同步啟動「變更高雄市都市計畫（前金、新興、苓雅地區）產業專用區細部計畫案」及「變更高雄市都市計畫（鹽埕地區）細部計畫第四種商業區為公園用地案」兩個都市計畫細部計畫變更案。

副市長林欽榮說，城中城案是在高雄首創因應災害事故，採行「公益性跨區區段徵收」的迅行變更都計案，有別於台南維冠大樓的民辦都更推動方式。城中城大樓所有權人共388人，有房無地者271人占7成，林欽榮說，考量是城中城大樓即使長久以來有都市更新聲音，卻囿於產權關係複雜難以推動，再者所有權人近7成是有房無地者，依「都市更新條例」對建物僅能以建物殘值估價，若採取「區段徵收」以重建造價給予救濟，對建物所有權人能提供較為優厚的保障，土地所有權人可選擇領取現金或領回距現址約400公尺的七賢國中舊址的抵價地，維持原有鄰里關係，同時闢建社會住宅、公園等公益性設施，安置無房屋所有權人，為舊城區再生注入活力。

林欽榮指出，「公益性跨區區段徵收」經地政局等相關局處團隊努力，獲得城中城地主多數同意響應，有超過8成所有權利關係人已產生共識支持，此次都計變更公展內容將鹽埕區城中城街廓與前金區七賢國中舊址東側約1.2公頃土地劃為跨區區段徵收範圍，其中屬七賢國中舊址部分，將作為區段徵收抵價地及提供社會住宅公益設施。市府考量城中城原所有權人權益，將區段徵收抵價地區位劃設為第2種產業專用區，容積率為630%，與城中城原址第四種商業區容積率相同，土地使用可以做海洋觀光相關產業、商業及住宅。

跨區區段徵收範圍臨市中一路、賢中街一側的社會住宅基地，土地使用劃為第1種產業專用區，容積率維持490%。林欽榮說，要感謝內政部次長兼任國家住宅及都市更新中心董事長花敬群支持，國家住都中心預計出資約30億元，興建600戶社會住宅以及1500坪社福設施與1000坪青年共創空間，優先供給城中城無房屋所有權的居民租住以及在地青年與企業創業辦公使用。

「危機可能也是重生契機！」林欽榮說，對城中城大火事件，市府深刻檢討，除提出各項精進作為外，也期望透過公益性跨區區段徵收，作為解決舊城區破敗的策略性方案，都市計畫細部計畫草案公展期間，任何公民或團體如有建議或意見均可書面提出，成為都市計畫委員會審議參考。

高雄城中城大樓即將強制拆除，現址改建公園，並採跨區區段徵收，與國家住都中心合作在七賢國中舊址興建600戶社會住宅，優先提供城中城有房無地或無房屋所有權的住戶租宿，並配地給城中城地主。圖／高雄市都發局提供
高雄城中城大樓即將強制拆除，現址改建公園，並採跨區區段徵收，與國家住都中心合作在七賢國中舊址興建600戶社會住宅，優先提供城中城有房無地或無房屋所有權的住戶租宿，並配地給城中城地主。圖／高雄市都發局提供
高雄城中城大樓大火造成嚴重死傷，經三大技師公會鑑定該大樓為危樓，公告強制拆除，現址即將改建公園。本報資料照片
高雄城中城大樓大火造成嚴重死傷，經三大技師公會鑑定該大樓為危樓，公告強制拆除，現址即將改建公園。本報資料照片

區段徵收 都市計畫 林欽榮

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