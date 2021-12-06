指揮中心催打疫苗 KTV業者：多數員工已施打兩劑

為催打疫苗，中央流行疫情指揮中心昨公布，教育部、經濟部、勞動部、衛福部等4大不會業館的24項場所，包括八大行業、高中以下學校、托嬰中心、休閒運動場館、大型宴會廳等場所，所有工作人員必須接種兩劑疫苗，否則需每周自費採檢一次。多數業者、工作人員都表示，已打完第二劑，甚至有業者要求未打疫苗不能上班。

KTV享溫馨總經理李奇霖表示，目前工作人員第一劑疫苗施打率已達9成，公司也自行規定如不注射疫苗就要請假或留職停薪。疫苗政策加嚴不會造成困擾，「公司也希望工作人員能打好打滿，才能保障顧客安全。」

會展工作人員林小姐表示，自己已完成兩劑BNT疫苗施打，「會展工作廠商聚集，在特定空間近距離與群眾接觸」，林小姐表示，疫情趨緩後，參展廠商、人員可說是爆炸性成長，工作人員對注射疫苗多有共識。

高市某公托中心林姓主任表示，中心共有20多位工作人員，全數以於11月施打兩劑疫苗，「工作人員每天近距離接觸幼童，60位幼童就代表60個家庭，為確保工作人員與幼童安全，打疫苗是最好的方式。」

林姓主任說，在宣導第一劑疫苗時，有些工作人員也會持觀望態度，「不是每個人都那麼信任疫苗」，但因工作性質，全數工作人員也按照規定施打疫苗。

高市公托中心在第一劑採造冊施打，但第二劑則規定由個人上網登記，在11月時，因工作人員預約到的時間多為平日，考量莫德納二劑反應較激烈，公托中心多採降載收托、停托等方式應對。

林姓主任坦言，自行上網預約造成中心困擾，除了擔心照顧人數比例外，家長也連帶受停托影響，「未來第三劑希望能採造冊，讓照顧人員能在周五、周末施打，在假日能完善休息，也不影響家長上班狀況。」