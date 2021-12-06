機械化代耕導入花椰菜、甘藍產業 舒緩季節缺工

花椰菜、青花菜及甘藍為高雄市重要蔬菜品項，每年11月起進入產季有「搶工、缺工」情形。高市農業局推出「人機一體」專業代耕服務，為舒緩農業季節性缺工跨出全新一步。

高雄市花椰菜、青花菜及甘藍種植面積約690公頃，主要分布梓官、湖內、路竹及橋頭，每年大約從11月起進入產季，需要大量人力投入種植作業，進而產生「搶工、缺工」情形。

高雄市政府農業局今天新聞稿表示，今年向行政院農業委員會爭取計畫，輔導「方舟農業生產合作社」成立「蔬菜機械代耕團」，推出「人機一體」專業代耕服務，將蔬菜移植機導入青花菜、花椰菜及甘藍產業。近日在橋頭區、梓官區辦理試種觀摩會，邀請當地農民及合作社觀摩與指導，將代耕服務推廣給有需求農友，不僅舒緩季節性缺工，也為青年從農開創全新產業方向。

橋頭區蔬菜運銷合作社表示，每年產季一到，難免發生缺工、搶工情形，再加上農民年紀增長，漸漸無法負擔密集田間工作，導入專業機械化代耕，對於產業將有絕對幫助。

「蔬菜機械代耕團」成員李法憲表示，人工種植剛開始雖然速度很快，但體力終究有限，工作1、2小時後可能已腰痠背痛。過去人工移植每分地若請2人，得花近3小時完成，操作移植機只需2人不到1小時即可完成，省下超過2/3人力。透過高效率耕種，代耕服務能在收費與傳統人工相近甚至更便宜情況下，維持合理利潤與收入。

因此，透過專業代耕，農民無須自行購買昂貴農機具，也無需付出高額工資，更重要的是能提供友善工作環境與足夠收入，將人才留在農業、農村。

農業局表示，「蔬菜機械代耕團」目前提供十字花科葉菜類代耕服務，並刊登在「好農無限+」平台代耕資訊中。將持續盤點轄內各項代耕資訊，讓有需要農友透過「好農無限+」平台找到鄰近代耕業者。