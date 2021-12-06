快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

機械化代耕導入花椰菜、甘藍產業 舒緩季節缺工

中央社 / 高雄6日電

花椰菜、青花菜及甘藍為高雄市重要蔬菜品項，每年11月起進入產季有「搶工、缺工」情形。高市農業局推出「人機一體」專業代耕服務，為舒緩農業季節性缺工跨出全新一步。

高雄市花椰菜、青花菜及甘藍種植面積約690公頃，主要分布梓官、湖內、路竹及橋頭，每年大約從11月起進入產季，需要大量人力投入種植作業，進而產生「搶工、缺工」情形。

高雄市政府農業局今天新聞稿表示，今年向行政院農業委員會爭取計畫，輔導「方舟農業生產合作社」成立「蔬菜機械代耕團」，推出「人機一體」專業代耕服務，將蔬菜移植機導入青花菜、花椰菜及甘藍產業。近日在橋頭區、梓官區辦理試種觀摩會，邀請當地農民及合作社觀摩與指導，將代耕服務推廣給有需求農友，不僅舒緩季節性缺工，也為青年從農開創全新產業方向。

橋頭區蔬菜運銷合作社表示，每年產季一到，難免發生缺工、搶工情形，再加上農民年紀增長，漸漸無法負擔密集田間工作，導入專業機械化代耕，對於產業將有絕對幫助。

「蔬菜機械代耕團」成員李法憲表示，人工種植剛開始雖然速度很快，但體力終究有限，工作1、2小時後可能已腰痠背痛。過去人工移植每分地若請2人，得花近3小時完成，操作移植機只需2人不到1小時即可完成，省下超過2/3人力。透過高效率耕種，代耕服務能在收費與傳統人工相近甚至更便宜情況下，維持合理利潤與收入。

因此，透過專業代耕，農民無須自行購買昂貴農機具，也無需付出高額工資，更重要的是能提供友善工作環境與足夠收入，將人才留在農業、農村。

農業局表示，「蔬菜機械代耕團」目前提供十字花科葉菜類代耕服務，並刊登在「好農無限+」平台代耕資訊中。將持續盤點轄內各項代耕資訊，讓有需要農友透過「好農無限+」平台找到鄰近代耕業者。

農民

延伸閱讀

美鬧缺工 找不到耶誕老人

缺工真相》工廠無人做、老殘沒人顧 業者示警：台灣5年內恐找不到移工

南投天空之星景觀塔2度流標 經費增至5億元招商

凱美 充電樁商機將爆發

相關新聞

中油高煉廠土汙整治挨批 陳其邁：動用國家級團隊

為迎接台積電至高雄設廠，高市府如火如荼整治中油高煉廠舊址，176公頃採分區整治。高市長陳其邁說進度36%、微幅超前，預訂...

高雄桃源弱勢勞工16人擠陋屋生活 行善特工助環境大翻新

高雄由各工會組成的工會行善特攻隊，運用工會職業專長，為弱勢勞工提供修繕、物資等各項服務。月前遠赴桃源區，為一家16口的偏...

內政部移民嘉年華12日登場 相約屏東勝利星村同歡

內政部移民節慶祝活動今年首度移師國境之南，12月12日下午2時至5時將在屏東市勝利星村創意生活園區登場，屆時將有多元文化...

屏菸1936文化基地預計年底開館 故宮將到屏東策展

屏東菸葉廠1936年落成負責屏東地區菸草產品技術指導、收購與加工，2002年因需求減少而關廠，2017年登錄為歷史建築，...

新住民在台扎根 「移人皮箱」充滿愛與鄉愁

屏東女兒張敬翊在網路認識土耳其的翟銘楷，兩人交往5年後結婚，但受疫情影響，張敬翊懷孕4個月回台待產，翟銘楷在非洲工作，待...

高市議會完成8委員會分配 警消公衛委員會搶手

高雄市議會今天經過3輪投票、抽籤順利完成下個會期8個委員會分配，其中警消公衛委員會最搶手，首輪有19人要搶9席次；其次是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。