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高市愛河霓虹派對 12月周末準時開趴

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市愛河霓虹派對風格手作攤位。圖／高市觀光局提供
高市愛河霓虹派對風格手作攤位。圖／高市觀光局提供

高市觀光局舉辦的愛河霓虹派對在12月每個周末準時開趴了，觀光局表示，這次更加入草地音樂會和霓虹牌樓創作元素，將愛河河西打造成一個小型的愛河生活節，上周末就吸引了超過4萬人。首周共有65家餐飲、手作品牌參加，除了有吃，也可在草地上聆聽表演，大飽耳福。

觀光局表示，今年最大的特色是會場入口旁草地的霓虹舞台，民眾可在草地上聆聽表演，成群的民眾或坐或躺，享受高雄冬季涼爽舒適的悠閒氛圍。另會場南端也架設起霓虹派對2.0限定的橫跨愛河園道霓虹牌樓打卡裝置，可供民眾拍照打卡。

今年霓虹派對2.0集結200家風格餐飲和手作品牌，從上周六起延續到聖誕周末，地點在愛河河西中正路-五福路之間，下午2點到晚上9點都能逛。

觀光局提醒，這次會場是在愛河河西中正路-五福路之間，比較靠近中正路那端，和以往的靠近五福路端位置不同。每周末的攤位和表演團體都會有變化，尤其是最後一周聖誕週末，更有聖誕限定打卡藝術裝置和邀請年輕人喜愛的實力派樂團「南西肯恩」、「溫蒂漫步」、「Vast & Hazy」、「淺堤」等團體開唱，歡迎民眾體驗高雄冬季獨有的涼爽悠閒。

高市愛河霓虹派對特色餐車。圖／高市觀光局提供
高市愛河霓虹派對特色餐車。圖／高市觀光局提供
高市霓虹派對2.0限定打卡裝置-霓虹牌樓。圖／高市觀光局提供
高市霓虹派對2.0限定打卡裝置-霓虹牌樓。圖／高市觀光局提供
高市愛河霓虹派對首周參加人潮。圖／高市觀光局提供
高市愛河霓虹派對首周參加人潮。圖／高市觀光局提供

愛河 觀光局 派對

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