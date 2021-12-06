高市愛河霓虹派對 12月周末準時開趴

高市觀光局舉辦的愛河霓虹派對在12月每個周末準時開趴了，觀光局表示，這次更加入草地音樂會和霓虹牌樓創作元素，將愛河河西打造成一個小型的愛河生活節，上周末就吸引了超過4萬人。首周共有65家餐飲、手作品牌參加，除了有吃，也可在草地上聆聽表演，大飽耳福。

觀光局表示，今年最大的特色是會場入口旁草地的霓虹舞台，民眾可在草地上聆聽表演，成群的民眾或坐或躺，享受高雄冬季涼爽舒適的悠閒氛圍。另會場南端也架設起霓虹派對2.0限定的橫跨愛河園道霓虹牌樓打卡裝置，可供民眾拍照打卡。

今年霓虹派對2.0集結200家風格餐飲和手作品牌，從上周六起延續到聖誕周末，地點在愛河河西中正路-五福路之間，下午2點到晚上9點都能逛。