快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

城中城啟動區段徵收 市計畫變更公開展覽

中央社 / 高雄6日電

高雄城中城地主8成同意市府區段徵收方案後，市府啟動都市計畫變更程序，今天起將都市計畫細部計畫書、圖公告公開展覽至明年1月5日止，為鹽埕舊城區再生邁出一步。

位於高雄市鹽埕區的城中城大樓經大火後被鑑定為危樓，需立即拆除，市府提出公益性跨區區段徵收方案，並取得高達8成土地所有權人支持。

高市都發局今天發布新聞稿表示，市府在兼顧公益性及居民權益提出「公益性跨區區段徵收」方案後，隨即朝「現址危樓拆除及興闢公園」、「都計變更及府北里環境再生工程」、「跨區區段徵收」、「興建七賢社宅」等4項目辦理。

未來城中城拆除後，原址將變更為公園用地；並於前金區七賢國中舊址辦理變更細部計畫草案，作為區段徵收抵價地及提供社會住宅公益設施。

高市副市長林欽榮說，抵價地容積率630%，與城中城原址第4種商業區容積率相同；另興建600戶社宅及1500坪社福設施與1000坪青年共創空間，優先供給城中城無房屋所有權的居民租住及在地青年與企業創業辦公使用。

市府正式啟動鹽埕與前金都市計畫區變更程序，都發局表示，細部計畫書、圖自今天起公告公開展覽至明年1月5日。公展期間任何公民或團體有建議或意見，均可書面提出，供市府審議參考。

區段徵收 都市計畫 社宅

延伸閱讀

高雄鹽埕老平房深夜失火 小巷瀰漫濃煙住戶逃散躲公園

城中城大火案 逾8成所有權人已同意跨區徵收

高市開發區土地標售 10標13筆建地總底價逾16億

台中辦坪林都計農地漲3倍？ 市府：區段徵收合理配地

相關新聞

中油高煉廠土汙整治挨批 陳其邁：動用國家級團隊

為迎接台積電至高雄設廠，高市府如火如荼整治中油高煉廠舊址，176公頃採分區整治。高市長陳其邁說進度36%、微幅超前，預訂...

高雄桃源弱勢勞工16人擠陋屋生活 行善特工助環境大翻新

高雄由各工會組成的工會行善特攻隊，運用工會職業專長，為弱勢勞工提供修繕、物資等各項服務。月前遠赴桃源區，為一家16口的偏...

內政部移民嘉年華12日登場 相約屏東勝利星村同歡

內政部移民節慶祝活動今年首度移師國境之南，12月12日下午2時至5時將在屏東市勝利星村創意生活園區登場，屆時將有多元文化...

屏菸1936文化基地預計年底開館 故宮將到屏東策展

屏東菸葉廠1936年落成負責屏東地區菸草產品技術指導、收購與加工，2002年因需求減少而關廠，2017年登錄為歷史建築，...

新住民在台扎根 「移人皮箱」充滿愛與鄉愁

屏東女兒張敬翊在網路認識土耳其的翟銘楷，兩人交往5年後結婚，但受疫情影響，張敬翊懷孕4個月回台待產，翟銘楷在非洲工作，待...

高市議會完成8委員會分配 警消公衛委員會搶手

高雄市議會今天經過3輪投票、抽籤順利完成下個會期8個委員會分配，其中警消公衛委員會最搶手，首輪有19人要搶9席次；其次是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。