城中城啟動區段徵收 市計畫變更公開展覽

高雄城中城地主8成同意市府區段徵收方案後，市府啟動都市計畫變更程序，今天起將都市計畫細部計畫書、圖公告公開展覽至明年1月5日止，為鹽埕舊城區再生邁出一步。

位於高雄市鹽埕區的城中城大樓經大火後被鑑定為危樓，需立即拆除，市府提出公益性跨區區段徵收方案，並取得高達8成土地所有權人支持。

高市都發局今天發布新聞稿表示，市府在兼顧公益性及居民權益提出「公益性跨區區段徵收」方案後，隨即朝「現址危樓拆除及興闢公園」、「都計變更及府北里環境再生工程」、「跨區區段徵收」、「興建七賢社宅」等4項目辦理。

未來城中城拆除後，原址將變更為公園用地；並於前金區七賢國中舊址辦理變更細部計畫草案，作為區段徵收抵價地及提供社會住宅公益設施。

高市副市長林欽榮說，抵價地容積率630%，與城中城原址第4種商業區容積率相同；另興建600戶社宅及1500坪社福設施與1000坪青年共創空間，優先供給城中城無房屋所有權的居民租住及在地青年與企業創業辦公使用。

市府正式啟動鹽埕與前金都市計畫區變更程序，都發局表示，細部計畫書、圖自今天起公告公開展覽至明年1月5日。公展期間任何公民或團體有建議或意見，均可書面提出，供市府審議參考。