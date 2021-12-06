屏東戲曲故事館「過生日」分享10年有成的喜悅  

屏東戲曲故事館迎接10周年館慶，舉辦「璀璨風華」10周年系列活動及回顧菁華展，12月11、12日一連兩天結合文創市集及精彩戲曲展演，邀請民眾一起來「逗熱鬧」。

屏東戲曲故事館是由百年的官署建築活化為傳統戲曲展示與教育推廣的場域，10年來，以潮州三大傳統戲曲歌仔戲、布袋戲、皮影戲為主軸，扣合屏東縣的人文地景，推出主題多元的特展，除了認識潮州「戲巢」的歷史，也扎根戲曲文化，充份發揮地方文化館的功能。

縣府文化處表示，屏東戲曲故事館10周年慶活動以10年有成的回顧展打頭陣，從「以歷史場域作為戲台」的概念出發，藉由傳統戲曲在時空舞台上搬演，重現建築及人文歷史風華。

除靜態展，動態展演有文創市集搭配戲劇演出，12月11日下午3點半由貓頭鷹兒童實驗劇團帶來的《古肥羅》及全樂閣木偶劇團所演出的《重現金光金典-海宮劍雲》連番上陣，12日下午7點由高雄皮影戲劇團表演《弄燈舞影話古今》，還有集點戳戳樂和當月壽星送壽桃活動，一起分享戲曲故事館10歲生日的喜悅。