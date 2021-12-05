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行銷高雄SUP立式划槳國際邀請賽 陳其邁：我先練身材

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）與網紅蔡譯心（左），到愛河畔為龍舟與SUP選手加油！記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）與網紅蔡譯心（左），到愛河畔為龍舟與SUP選手加油！記者徐如宜／攝影

「高雄城市盃全國龍舟錦標賽」今天持續第二天賽程，市長陳其邁愛河為小組賽程鳴槍，幫龍舟和SUP選手加油，並行銷12月11日、12日的「高雄SUP立式划槳國際邀請賽」。屆時也要下水操SUP的陳其邁練的如何？他表示，先練身材！保持不落水，再往前划。

高雄城市盃全國龍舟錦標賽今年賽制創新，有200米技術衝刺賽、50米繞標賽、還有6人制休閒龍舟板、4人制競技龍舟板競賽，周邊也有SUP體驗活動。

網紅Candice蔡譯心有130萬追蹤者，今天現身愛河畔，和陳其邁一起為選手加油。陳其邁表示，帆船、龍舟和立式划槳都是很好的親水活動，高雄有港、河、海、山，是發展水上運動非常好的地方，市府也希望能夠打造水岸城市。台北天氣這麼冷，全台灣唯一在11月、12月還有這麼好的天氣、能夠玩水的大概就只剩下高雄了，歡迎大家冬天玩水就想到高雄。

陳其邁下周要在「高雄SUP立式划槳國際邀請賽」一展體育技能，記者好奇市長SUP練的如何？陳其邁說，「我先練身材啦，先把身材練好，不然碰到譯心是自曝其短！」他以前玩過立式划漿，平衡性必須很好，不然落水的程度和機率會很高。有人聽說可以跟美女一起，還開玩笑說，「早知道那麼好就來選市長！」他會先保持不要落水，然後再來往前划，這是階段性的目標，有訓練計畫，請大家拭目以待。

「高雄城市盃全國龍舟錦標賽」在愛河舉行。記者徐如宜／攝影
「高雄城市盃全國龍舟錦標賽」在愛河舉行。記者徐如宜／攝影
網紅Candice蔡譯心到愛河畔，引來大批粉絲爭相留影。記者徐如宜／攝影
網紅Candice蔡譯心到愛河畔，引來大批粉絲爭相留影。記者徐如宜／攝影

陳其邁 愛河 高雄市

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