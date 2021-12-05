行銷高雄SUP立式划槳國際邀請賽 陳其邁：我先練身材

「高雄城市盃全國龍舟錦標賽」今天持續第二天賽程，市長陳其邁到愛河為小組賽程鳴槍，幫龍舟和SUP選手加油，並行銷12月11日、12日的「高雄SUP立式划槳國際邀請賽」。屆時也要下水操SUP的陳其邁練的如何？他表示，先練身材！保持不落水，再往前划。

高雄城市盃全國龍舟錦標賽今年賽制創新，有200米技術衝刺賽、50米繞標賽、還有6人制休閒龍舟板、4人制競技龍舟板競賽，周邊也有SUP體驗活動。

網紅Candice蔡譯心有130萬追蹤者，今天現身愛河畔，和陳其邁一起為選手加油。陳其邁表示，帆船、龍舟和立式划槳都是很好的親水活動，高雄有港、河、海、山，是發展水上運動非常好的地方，市府也希望能夠打造水岸城市。台北天氣這麼冷，全台灣唯一在11月、12月還有這麼好的天氣、能夠玩水的大概就只剩下高雄了，歡迎大家冬天玩水就想到高雄。