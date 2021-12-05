聽新聞
test
0:00 / 0:00
行銷高雄SUP立式划槳國際邀請賽 陳其邁：我先練身材
「高雄城市盃全國龍舟錦標賽」今天持續第二天賽程，市長陳其邁到愛河為小組賽程鳴槍，幫龍舟和SUP選手加油，並行銷12月11日、12日的「高雄SUP立式划槳國際邀請賽」。屆時也要下水操SUP的陳其邁練的如何？他表示，先練身材！保持不落水，再往前划。
高雄城市盃全國龍舟錦標賽今年賽制創新，有200米技術衝刺賽、50米繞標賽、還有6人制休閒龍舟板、4人制競技龍舟板競賽，周邊也有SUP體驗活動。
網紅Candice蔡譯心有130萬追蹤者，今天現身愛河畔，和陳其邁一起為選手加油。陳其邁表示，帆船、龍舟和立式划槳都是很好的親水活動，高雄有港、河、海、山，是發展水上運動非常好的地方，市府也希望能夠打造水岸城市。台北天氣這麼冷，全台灣唯一在11月、12月還有這麼好的天氣、能夠玩水的大概就只剩下高雄了，歡迎大家冬天玩水就想到高雄。
陳其邁下周要在「高雄SUP立式划槳國際邀請賽」一展體育技能，記者好奇市長SUP練的如何？陳其邁說，「我先練身材啦，先把身材練好，不然碰到譯心是自曝其短！」他以前玩過立式划漿，平衡性必須很好，不然落水的程度和機率會很高。有人聽說可以跟美女一起，還開玩笑說，「早知道那麼好就來選市長！」他會先保持不要落水，然後再來往前划，這是階段性的目標，有訓練計畫，請大家拭目以待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言