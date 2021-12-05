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金門躍動社福嘉年華 親子草地音樂會超嗨

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天舉辦「金門縣躍動社福嘉年華活動」，包括副縣長李增財（左三）、社會處長董燊（右三）與金城鎮長李誠智（左二）等人都到場出席。圖／縣府提供
金門縣政府今天舉辦「金門縣躍動社福嘉年華活動」，包括副縣長李增財（左三）、社會處長董燊（右三）與金城鎮長李誠智（左二）等人都到場出席。圖／縣府提供

運用公益彩券盈餘分配基金，金門縣政府在今天下午假金城鎮莒光公園舉辦「金門縣躍動社福嘉年華活動」，活動用草地音樂會形式，周邊結合各福利宣導擺位，現場相當溫馨，吸引近千名家長帶著小孩到場「放電」，度過悠閒的午後。

這項活動是以圍繞縣府的施政願景「長幼關懷‧幸福照護」為主軸，羅列各社福專車，包括托資玩具車、輔具服務專車、到宅沐浴車等展列服務，並結合社福親子活動、各類精彩音樂演出以及摸彩活動，讓參與鄉親能留下美好互動回憶，且對各項福利服務有更多認識。

包括副縣長李增財、社會處長董燊與金城鎮長李誠智等人都到場出席，李增財表示，楊縣長相關重視長幼與多元照顧與服務，近年來增加許多幼托以及長者照顧服務，也期許辦理相關親子互動活動，讓更多鄉親在後疫情時代能出門走走，扶老攜幼出遊，一起到共融公園野餐、聽音樂，認識更多福利服務，創造幸福氛圍與美好回憶。

董燊表示，這次社福草地音樂會活動有多項亮點活動，分別邀請到知名表演者榮忠豪、DJ Shoes、原烤中心主任、金大熱音社、金門街舞研究社、金城-城中國樂團、榮光社區腰鼓舞表演、老人歌唱大賽獲獎選手等多組專業表演團體，共同在草地音樂會帶來精彩的表演。另外，場邊也穿插台灣知名街頭藝人氣球米妮來與大朋友小朋友快樂互動，並進行社會福利主題性的宣導以及有獎徵答活動。

此外，會場也用心設置3大主題野餐風格打卡區、社會福利服務宣導攤及社會福利服務專車展示，提供多項社福資訊與業務宣導，提供民眾福利諮詢與互動。董燊強調，期望鄉親在周末愉悅的氣氛中，能夠享受此次草地音樂會，也喚起民眾心中的公益愛心種子，讓愛萌芽，一同讓愛傳遞散播下去。

金門縣政府在今天下午假金城鎮莒光公園舉辦舉辦「金門縣躍動社福嘉年華活動」，現場吸引近千名家長帶著小孩到場「放電」。圖／縣府提供
金門縣政府在今天下午假金城鎮莒光公園舉辦舉辦「金門縣躍動社福嘉年華活動」，現場吸引近千名家長帶著小孩到場「放電」。圖／縣府提供

音樂會 金門 野餐

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