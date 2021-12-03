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高醫大首屆國際志工節 踩動發電腳踏車點亮志工志業

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄醫學大學國際志工節啟動儀式，以飛輪發電腳踏車點亮志工臉譜燈牆。圖／高醫大提供
高雄醫學大學國際志工節啟動儀式，以飛輪發電腳踏車點亮志工臉譜燈牆。圖／高醫大提供

響應國際志工日，高雄醫學醫大學今舉辦國際志工節宣示暨啟動典禮，董事長陳建志和高醫大校長楊俊毓同步踩下飛輪發電腳踏車，高醫志工臉譜燈牆瞬間點亮，閃閃發光的流星燈，讓志工牆上每位志工的燦爛笑容更顯明亮。

陳建志說，「志」者定義的是「有心之士」，只有願意對生活周遭的人、事、物多花一點心思感同身受、就具備當志工的第一個要件。而「工」字指是「善其事的方法」，要思考怎麼讓慈悲心透過「正確的方式」化為實際的作為，因此「志工」代表的是「慈悲與智慧」交相運作的使命。

楊俊毓說，「高雄醫學大學國際志工節」是呼應「國際志工日」而來，尤其今年主題是‘Volunteer now for our common future’呼籲大家現在就投入志願服務，營造共同未來。他表示，高醫大從創校以來即以「尊重生命，追求真理」為核心價值，服務與奉獻也一直是高醫人重要的DNA，與志工精神不謀而合，也是高醫落實大學社會責任的基礎。

學生志工代表洪宏德國中就投入志願服務行列，拿下社會局志願服務人員的榮譽獎項，也是高醫大第一屆利他獎得主。校友志工代表邱良進長期捐資幫助高醫大的弱勢學生，積極投身國內外公益活動，獲今年全國好人好事代表。

財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志踩發電腳踏車點燈。圖／高醫大提供
財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志踩發電腳踏車點燈。圖／高醫大提供
高雄醫學大學校長楊俊毓表示，高醫大從創校以來即以「尊重生命，追求真理」為核心價值，服務與奉獻也一直是高醫人重要的DNA。圖／高醫大提供
高雄醫學大學校長楊俊毓表示，高醫大從創校以來即以「尊重生命，追求真理」為核心價值，服務與奉獻也一直是高醫人重要的DNA。圖／高醫大提供
高雄醫學大學首辦國際志工節，與會人員一起留影。圖／高醫大提供
高雄醫學大學首辦國際志工節，與會人員一起留影。圖／高醫大提供

高醫 腳踏車 德國

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