高醫大首屆國際志工節 踩動發電腳踏車點亮志工志業

響應國際志工日,高雄醫學醫大學今舉辦國際志工節宣示暨啟動典禮,董事長陳建志和高醫大校長楊俊毓同步踩下飛輪發電腳踏車,高醫志工臉譜燈牆瞬間點亮,閃閃發光的流星燈,讓志工牆上每位志工的燦爛笑容更顯明亮。

陳建志說,「志」者定義的是「有心之士」,只有願意對生活周遭的人、事、物多花一點心思感同身受、就具備當志工的第一個要件。而「工」字指是「善其事的方法」,要思考怎麼讓慈悲心透過「正確的方式」化為實際的作為,因此「志工」代表的是「慈悲與智慧」交相運作的使命。

楊俊毓說,「高雄醫學大學國際志工節」是呼應「國際志工日」而來,尤其今年主題是‘Volunteer now for our common future’呼籲大家現在就投入志願服務,營造共同未來。他表示,高醫大從創校以來即以「尊重生命,追求真理」為核心價值,服務與奉獻也一直是高醫人重要的DNA,與志工精神不謀而合,也是高醫落實大學社會責任的基礎。

學生志工代表洪宏德國中就投入志願服務行列,拿下社會局志願服務人員的榮譽獎項,也是高醫大第一屆利他獎得主。校友志工代表邱良進長期捐資幫助高醫大的弱勢學生,積極投身國內外公益活動,獲今年全國好人好事代表。