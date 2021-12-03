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琉球迎王平安祭登場 潘孟安盼千歲爺讓疫情結束

中央社 / 屏東3日電

「辛丑正科琉球迎王平安祭典」今天正式登場，琉球全島總動員迎接為期7天的盛大祭典。屏東縣長潘孟安表示，希望藉由代天巡狩千歲爺的蒞境，驅除邪煞，讓疫情早日結束。

屏東縣政府發布新聞稿表示，辛丑正科琉球迎王平安祭典今天正式登場，全島總動員迎接為期7天的盛大祭典，下午廟方遵循古禮在中澳沙灘進行請王駕「請水」儀式。

一早，特殊的「逡港腳」儀式先展開，由三隆宮三府千歲與碧雲寺觀音佛祖等眾神登轎乘船，43艘大小漁船從白沙港、大福崗魚貫而出，繞行全島4大漁港，祈求保佑琉球嶼漁船出海平安和滿載盈歸，也為琉球迎王拉開序幕。

下午3時56分，辛丑正科代天巡狩「余」府大千歲在眾人引頸期盼下駕臨。請王儀式在道長請神安營法會並為王令開光後，轎班隨即起乩，儀式過程莊嚴神聖。

屏東縣長潘孟安表示，目前國內疫情趨緩，琉球迎王平安祭典順利舉行，希望藉由代天巡狩千歲爺的蒞境，驅除邪煞，讓疫情早日結束。

潘孟安說，廟方配合防疫措施，在現場進行總量管制及實聯制造冊備查，也提醒想參加的民眾，受疫情影響，宮廟科儀祭典都縮小規模舉辦，務必留意並配合主辦單位規定、做好防疫管理，並尊重宗教習俗儀式，切勿影響祭儀進行。

屏東縣政府傳播暨國際事務處則表示，在琉球迎王期間，民眾可憑在琉球消費滿新台幣1000元以上發票兌換平安扇或平安符，加入縣府、縣長Line官方帳號，也可兌換辛丑年限定版「屏東迎王乖乖聯名包」等精美迎王紀念品，每日限量、換完為止。更多詳情可上屏東迎王活動官網查詢。

屏東縣政府 琉球 疫情

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