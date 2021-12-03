拼貼歷史的缺頁 白色恐怖第3代談尋根經歷

「拼貼歷史的缺頁：陳銘城人權文集」專書今舉行發表研討會，邀集多人談台灣人權歷史，其中白色恐怖受難者李順法的孫女李欣怡以「思慕的人」，分享自己追尋祖父故事的經歷。

行政院南部聯合服務中心與吳三連台灣史料基金會今天在高雄共同舉辦「拼貼歷史的缺頁：陳銘城人權文集」專書發表研討會，作者陳銘城到場簽書，也邀請前文建會副主委吳錦發、歷史小說家李旺台等多人一起談台灣的人權歷史，由書法家陳世憲主持。

白色恐怖政治受難者李順法的孫女李欣怡也以祖父的家書為背景，現場用長笛演奏「思慕的人」，分享自己尋根的過程。

李欣怡說，父親在出生的時候，祖父已經捲入了政治風暴、在一次回家探望的時候遭到逮捕。她覺得，「思慕的人」這首歌有著深深的呼喚和情意流動，經常讓自己想到祖父當年被關在鐵窗後，深深呼喚著母親和妻兒。

李欣怡分享，過去自己好奇祖父的故事，只能透過判決書、家書了解祖父的案情與心情，2016年錄製了「思慕的人」一曲、在網路上發布影片分享祖父的故事，獲得不少網友迴響，並經過相關研究的人員分享，才第一次看到祖父的照片。

她說，那是祖父被槍決前的照片，這不只是自己首次看到祖父的模樣，也成了家中第一個看到祖父行刑前模樣的人。後來，她也去查詢了近年開放的檔案資料，對祖父才有更多的了解。

李欣怡說，自己在閱讀祖父的家書的時候總覺得，祖父在家書裡充滿了殷殷的期盼，但是家中長輩談及祖父時卻態度反覆、閃閃躲躲，對於祖父的死因始終說不清楚，兩者成了巨大的對比。

李欣怡也說，祖父曾與家人住在日治時期高雄最繁華的銀座商店街，自己也與家人來附近拜訪過親戚，但是爸爸卻從來沒有提過自己曾住在這裡，直到近年自己分享在房屋拍攝的影片，年長生病、說話已不清楚的老父親才悠悠提起過去居住的記憶。

李欣怡說，以前歷史課本裡沒有這一段、人們也避而不談，好像父親的父親消失了，「究竟是忘記了，還是害怕想起來，又或是不敢講？」也希望透過公開相關檔案，「讓父親們可以回家。」

她也說，做為第3代，隨著長輩老去，想再聽長輩說、記錄當時的情形，都相當不容易，非常期盼有更多的紀錄，像種下一個時空膠囊，把這些資料、故事留給後世更多的孩子。

主持人陳世憲也說，時代走到這裡，是很多人的犧牲與打拼，希望能有更多的白色恐怖受難者與家屬出來說出自己的故事，讓大眾能記得這段歷史。

「拼貼歷史的缺頁：陳銘城人權文集」一書作者陳銘城於1989年進入自立晚報社擔任記者，長期投入228事件與白色恐怖的口述採訪工作，投身台灣人權歷史的訪查與紀錄，全書共收錄48名台灣人權的故事，是陳銘城在30多年來長期積累所得的經驗，在全國各地探訪政治受難者的訪查精華。