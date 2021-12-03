金大辦「一日大學生活動」 86歲阿公穿學士服重回校園

金門大學長期照護學系日前舉辦「一日大學生活動」，邀請社區長者到金大重新體驗學生生活，當中年紀最大的「同學」是86歲的長輩，讓不少參與活動的金大學生，也因為有爺爺奶奶來當同學，學習興趣非常高昂，直呼這是一個很有意義的學習體驗。

這項「一日大學生活動」，邀請金寧鄉衛生所李淑玫護理師蒞校演講，參與活動的長者學習態度極佳，其中最高齡者為86歲李文現爺爺，他穿著學士服到校上課，體驗過去沒機會享受到的大學生活，李文現說，能夠有機會跟孫輩學生共同學習，自己也覺得年輕幾十歲。

一起來上課的古寧頭社區發展協會理事長李金鎗也非常肯定這樣的學習活動，認為有助於促進社區長輩與大學的互動交流，一起體驗課程，如「手腦並用活動」，訓練手與腦部的靈活搭配以促進大腦靈活，深刻體驗健康促進課程的有趣地方。

金大校長陳建民表示，為呼應國內外社會因壽命延長、人口老化之各項需求，該校特成立「長期照護學系」，以培育具有長期照護專業知能、機構管理、政策規劃與產業發展之長照服務、行政及管理專業人才，以結合國家長期照護政策的整體發展方向。期盼透過本活動，邀請社區長者與金大學生共同學習，並積極服務社區民眾，以落實大學的社會責任。

金大長照系特聘教授兼健康護理學院院長翁瑞宏指出，如何讓高齡者能夠保持充沛的活力，是發展長期照護的重要議題，銀髮族能夠到學校和孫輩學生共同學習，是非常正向的健康促進活動，學生也能透過這樣的學習經驗，了解預防老化、活動帶領的學理與技巧，並且瞭解基層衛生單位在推動公共衛生與長期照護的實務。透過本活動活潑有趣的授課方式，帶給學生和長輩很好的學習與互動經驗。