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台灣氣候行動博覽會高雄駁二登場 邀全民反思環境議題

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
為期三天的「2021台灣氣候行動博覽會」今天上午在高雄駁二特區登場。圖／中山大學提供
為期三天的「2021台灣氣候行動博覽會」今天上午在高雄駁二特區登場。圖／中山大學提供

為期三天的「2021台灣氣候行動博覽會」今天上午在高雄駁二特區登場，中山大學展出包括東沙群島、小琉球、有孔蟲等研究，水下載具、仿生科技、PM2.5、溫室氣體等監測評估，透過氣候變遷調適教育、廢漁網重生、綠色苔球手作、修理再生、校園節能減碳、無痕生活及各式桌遊等行動方案，讓參與者反思地球環境議題。

「2021台灣氣候行動博覽會」以「#同島一隊#逆轉未來」號召，響應「巴黎協定」和「聯合國永續發展目標」所發起的博覽會活動，以「逆轉未來」作為博覽會主題，強調結合公、私部門的力量，展開共同的行動，一起逆轉未來可能發生的氣候變遷衝擊。

中山大學指出，這次展區屏除一次性展版，採重複展示的器材，並邀參與民眾自備環保杯具，從自身做起。

博覽會中，由中山大學社會系副教授邱花妹帶領廢漁繩漁網調查團隊走遍漁港、探訪漁民與各漁政單位，訪談中央、地方政府部門、關注環保議題的NGO組織、協力企業的NPO，以及回收與製造商，藉由釐清不同利害關係人，了解當前廢棄漁網循環使用的現況與挑戰，從參與式治理的取向，探討台灣廢漁繩網邁向循環使用的可能性。

另外，綠屋頂志工團展示製作苔球使用水苔、苔蘚取代盆栽容器，改變了原有的盆栽形式，利用棉線及麻繩固定介質，將各式各樣不同功能的室內植物包覆其中，製作出可以擺放於室內空間的植栽藝術品，而室內植物除綠化室內空間，也具有淨化空氣的功能。

該志工團與中山大學廢漁繩漁網調查團隊合作，一同創造循環經濟及綠化環境的可能性。

中山大學校長鄭英耀說，校園應為境教實踐的場域，校方近年以綠色校園作為校園永續的因應與發展目標，於節電、節水及校園綠化上投入環境的改變，承擔並不斷強化大學所扮演的社會責任。

為期三天的「2021台灣氣候行動博覽會」今天上午在高雄駁二特區登場。圖／中山大學提供
為期三天的「2021台灣氣候行動博覽會」今天上午在高雄駁二特區登場。圖／中山大學提供

中山大學 氣候變遷 盆栽

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