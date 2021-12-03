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「仙履蘭帶來好運」 屏縣九如農會課員抽到特斯拉電動車

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉農會信用部櫃檯擺放小青蛙仙履蘭。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會信用部櫃檯擺放小青蛙仙履蘭。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉農會信用部高姓課員日前到高雄玩，參加「高雄開就賺」加碼送豪禮，本月1日抽到最大獎特斯拉電動車，高姓課員開心說「仙履蘭帶來好運！」

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文是蘭花專家，近期在農會信用部擺放稱為「小青蛙」仙履蘭，龔泰文說，小青蛙仙履蘭的花萼呈袋狀，地方愛蘭人士稱為「乾坤袋」，會在裡頭放硬幣招財，高姓課員的位置就在轉角處，周邊放7盆小青蛙仙履蘭，增添好運。

41歲高姓課員在九如農會工作7年多，他說，「仙履蘭帶來的好運！」1日當天同事們下班，他還在農會，結果就接到高雄市長陳其邁的電話，剛開始以為是詐騙電話，後來認出是市長聲音，才相信這不是夢。

高姓課員說，他是在夢時代陪家人買2千多元的香水，抽中特斯拉。他平時喜歡蘭花，父親也有種蘭花。

龔泰文投入蘭花栽培與推廣逾20年，他最早在九如農會四健會指導員時就是養蘭高手，他說，近幾年推廣適合台灣氣候栽培、老少咸宜、通稱小青蛙的Paph.spicerianum，屬於仙履蘭，分株給民眾培栽數量，20多年來超過3千盆，每年12月第一周舉辦小青蛙回娘家，12月4日小青蛙回娘家，將在九如鄉北玄宮舉辦。

龔泰文說，今年首度將蘭花用來裝飾九如鄉農會，在信用部櫃台擺滿一盆盆的小青蛙，提供員工們對外義賣，每盆2百元，做為員工加菜金。

龔泰文說，員工好運抽中特斯拉，農會業務今年也蒸蒸日上，存放比從5年前19%提高到40%，今年信用部存款增加2億元，感謝鄉親農民的支持。

屏東縣九如鄉農會信用部櫃檯擺放小青蛙仙履蘭。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會信用部櫃檯擺放小青蛙仙履蘭。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會信用部櫃檯擺放小青蛙仙履蘭。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會信用部櫃檯擺放小青蛙仙履蘭。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會信用部高姓課員（右）抽中高市府舉辦「高雄開就賺」加碼送豪禮大獎特斯拉電動車一輛，九如農會總幹事龔泰文（左）分享喜悅，兩人都喜愛蘭花。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會信用部高姓課員（右）抽中高市府舉辦「高雄開就賺」加碼送豪禮大獎特斯拉電動車一輛，九如農會總幹事龔泰文（左）分享喜悅，兩人都喜愛蘭花。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會信用部櫃檯擺放小青蛙仙履蘭。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會信用部櫃檯擺放小青蛙仙履蘭。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會信用部櫃檯擺放小青蛙仙履蘭。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會信用部櫃檯擺放小青蛙仙履蘭。記者劉星君／攝影

農會 信用 屏東縣

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