城中城大火案 逾8成所有權人已同意跨區徵收

高雄城中城大樓今年10月14日失火釀災，高雄市政府緊急善後，提出「公益性跨區區段徵收」專案，火災現地改建公園，另以七賢國中舊址東側做為區段徵收抵價地並興建社會住宅安置住戶，高市地政局今天下午表示，經調查所有權人意願，已逾8成同意。

高市地政局表示，城中城「公益性跨區區段徵收」的方案，可取得社會住宅用地，讓無房無地者優先安置於新建的社會住宅，有房的住戶則依重建造價，每坪以11.4萬元計算發放救濟金。無房屋的災戶領取救濟金後也可入住社宅；而土地所有權人則可選擇領取現金或分配位在七賢國中舊址的用地。

地政局為讓所有權人能了解「公益性跨區區段徵收」方案內容，11月15日起寄出問卷調查390名土地及建物所有權人意願，回收324份調查表，回收率達83%。此案區徵方案範圍內的土地所有權人共118人，同意區段徵收者有95人，超過80%；以土地面積統計，同意的面積總計也超過80%。

地政局表示，城中城有屋無地的屋主，建物可依據都市更新條例，以現有的殘值）估算，若採區段徵收方案，將可依高市拆遷補償自治條例，以重建價格每坪11.4萬的單價救濟。目前多數所權人支持跨區區段徵收專案。市府12月會透過都市計畫變更，將城中城現址變更為鄰里公園，面臨城中城大樓周邊第一排建築物，也一併進行牆面整建。

副市長林欽榮表示，地政局的意願調查啟動至今，全數所有權人中，地主總人數已達80.51％，土地總面積同意部分亦達80.09％。市府可以很有信心地宣告，城中城的明天，將由此一「公益性跨區區段徵收」方案描繪出清晰的輪廓，