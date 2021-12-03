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台積電預定地解列日剩3個月 陳其邁回「目前進度超前」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨籍市議員曾俊傑（右）關心台積電預定地的整治進度，市長陳其邁回應目前進度超前2％。記者徐白櫻／翻攝
國民黨籍市議員曾俊傑（右）關心台積電預定地的整治進度，市長陳其邁回應目前進度超前2％。記者徐白櫻／翻攝

台積電進駐高雄中油高煉廠五輕舊址，預計2022年動工、2024年起量產，高雄市府承諾明年年中交地。市議員曾俊傑質詢指出，外界對台積電有高期待，也對土地二次汙染存在疑慮，明年中可否如期交地。市長陳其邁回應，台積電預計進駐的第三區整治工程進度為32％，比預定進度超前2％，依此來看，如期交地沒有問題。

今天是高市議會總質詢最後一天，議員曾俊傑指出，台積電決議進駐高雄是今年最好消息，可改善高雄市日漸流失的人口，但也要防止房價哄抬、炒作。此外，中油編列268億整治汙染，整治時程從17年縮短至2年半，目前距離解列只剩3個月，外界不少疑慮，市府要確實掌控進度，也要注意防止二度汙染問題。

市長陳其邁表示，台積電先期設廠需求是第三區土地，土地正進行整治，未來開闢為楠梓產業園區，提供台積電作為7奈米與28奈米設廠地點，到今天為止，整治的表定進度30％，但實際進度是32％，比預定進度超前2％。

曾俊傑追問，明年可否如期解列、交地設廠？陳其邁回應，解列的前提是看土方乾不乾淨，土方一挖出來馬上監測，乾淨的部分回填，隨時掌握進度；明年2月解除列管、明年中交地給台積電，按照進度現在沒問題。

台積電 陳其邁 中油

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