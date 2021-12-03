經費確定！高雄漢民派出所落腳小港社教館童軍中心
高雄市小港警分局漢民派出所長期租用民宅當辦公廳舍，歷年租金超過2千萬，地方與中央民代極力爭取搬遷新址。立委賴瑞隆指出，行政院今日核定4502萬經費，社會教育館童軍中心活化轉型派出所計畫過關，預計2023年完工進駐，創下閒置空間改設派出所的全國首例。
小港分局漢民派出所成立於1997年4月，因無適合機關用地，24年來租用民宅當辦公廳舍，租金累計達2029萬元。小港分局指出，漢民派出所轄區緊鄰高雄國際機場、高雄捷運小港站及漢民商圈等地，服務人口超過5萬人，現有廳舍空間不敷使用，長年租金形成財政沉重負擔。
立委賴瑞隆說，高雄市政府去年9月啟動「童軍中心整建活化漢民派出所廳舍」案，行政院工程會確認此地為閒置設施，有活化必要性，也符合活化補助經費性質，今日正式核定轉型計畫經費4502萬元，預計漢民派出所可在2023年9月正式進駐。
高雄市政府指出，童軍中心屋齡23年，園區景觀是開放式空間，不利辦理大型童軍活動及露營，縣市合併後，原縣區多處場地可使用，所以位於小港的童軍中心使用率逐漸降低，目前童軍中心管理機關已移交市警局，預計明年1月完成勞務招標，另啟動建築物耐震評估、細部設計規畫審查及工程招標，可望後年9月完工啟用。
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