經費確定！高雄漢民派出所落腳小港社教館童軍中心

高雄市小港警分局漢民派出所長期租用民宅當辦公廳舍，歷年租金超過2千萬，地方與中央民代極力爭取搬遷新址。立委賴瑞隆指出，行政院今日核定4502萬經費，社會教育館童軍中心活化轉型派出所計畫過關，預計2023年完工進駐，創下閒置空間改設派出所的全國首例。

小港分局漢民派出所成立於1997年4月，因無適合機關用地，24年來租用民宅當辦公廳舍，租金累計達2029萬元。小港分局指出，漢民派出所轄區緊鄰高雄國際機場、高雄捷運小港站及漢民商圈等地，服務人口超過5萬人，現有廳舍空間不敷使用，長年租金形成財政沉重負擔。

立委賴瑞隆說，高雄市政府去年9月啟動「童軍中心整建活化漢民派出所廳舍」案，行政院工程會確認此地為閒置設施，有活化必要性，也符合活化補助經費性質，今日正式核定轉型計畫經費4502萬元，預計漢民派出所可在2023年9月正式進駐。