環狀輕軌C17-C20取得營運許可 高市府：盡速通車

高雄環狀輕軌C17-C20路段在11月19日完成履勘、22日完成營運前須改善事項，今天交通部正式發布營運許可函。高市府表示，將儘速規劃辦理通車事宜。

高雄市政府捷運工程局長吳義隆今天透過新聞稿表示，市府對於輕軌營運通車非常重視，初勘、履勘後都在2天內完成應改善事項，就是希望儘快滿足市民對於輕軌通車至美術館、與台鐵連結轉運的期待。並表示將儘速規劃辦理通車事宜。

吳義隆說，輕軌C17-C20路段通車後營運路線將達14.7公里，服務範圍可由現行23站增為26站，除擴大通勤、就學、旅遊服務需求，將可轉乘台鐵美術館站及鼓山站等快捷站區，到美術館、駁二及港區遊憩更加方便，有利增加美術館園區及駁二觀光休閒人潮。

吳義隆也感謝交通部及初勘、履勘委員，讓輕軌C17-C20路段能順利由工程階段進入到營運階段。

吳義隆指出，輕軌二階美術館路、大順路段為下一階段努力目標；C20台鐵美術館站到C24愛河之心站的美術館段，預計明年底完工通車；C24愛河之心站到C32凱旋公園站的大順路段，則預計民國112年底完工通車。

吳義隆說，透過輕軌與捷運紅、橘線，以及台鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，形成都市綠色交通路網，讓民眾有更便捷、舒適公共運輸服務，讓高雄成為宜居、宜遊綠色永續城市。