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交通部核發許可 高雄輕軌C17至C20站通車日不遠

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市輕軌二階工程的鼓山站至台鐵美術館園區站取得營運許可，預計12月中旬通車。圖／高市捷運局提供
高雄市輕軌二階工程的鼓山站至台鐵美術館園區站取得營運許可，預計12月中旬通車。圖／高市捷運局提供

高雄市環狀輕軌第二階段工程預計年底通車到高美館站，交通部上月派員覆勘鼓山區公所站至台鐵美術館站路線。高市捷運局表示，市府在交通部履勘後2天內完成所有營運前應改善事項，交通部今天發布營運許可，預計本月中旬舉辦通車儀式，未來轉乘台鐵更方便，也有利增加美術館園區及駁二觀光人潮。

上月交通部邀集土建、機電及營運9名委員組成履勘小組會勘鼓山區公所站（C17）至台鐵美術館站（C20），專家學者列出5項「營運前須改善事項」，交通部今日正式函發營運許可。

捷運局長吳義隆表示，市府重視輕軌營運通車時程，初勘後2天內完成履勘前應改善事項，履勘後2天內即完成所有營運前應改善事項，輕軌C17至C20路段通車後，營運路線將達14.7公里，範圍從23站增為26站，串聯駁二與美術館園區兩地。

吳義隆說，輕軌二階美術館路至大順路段是下一階段通車目標，C20台鐵美術館站到C24愛河之心站預計明年底完工通車，C24愛河之心站到C32凱旋公園站，預計2023年底完工通車。

美術館 交通部 台鐵

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