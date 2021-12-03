新建實習船台船開工 海事教育新里程碑

教育部新建海事教育實習船今天在台船高雄廠開工，新船總噸位是現有「育英二號」的3倍；預計113年交船，新船有多樣模擬機、實習室與教室，且符合航海人員訓練相關國際公約。

新船由教育部委由國立高雄科技大學辦理採購，今年1月26日由台灣國際造船公司得標，全案預算新台幣15億5700萬元，預計汰換使用近27年的「育英二號」。教育部、台船、高科大，以及台灣海洋大學、台北海洋科技大學等海事院校派員出席今天開工典禮。

出席的教育部政務次長劉孟奇致詞表示，實習船的開工典禮，對教育非常重要，未來在設備、還有可訓練的學生人數上，都有大幅提升，相信在不久將來，無論在海事技術、海運管理上，都能培育出更多人才。

台船董事長鄭文隆表示，台船有優秀技術能量，未來都會運用在實習船的設備上，把實習船做到最好，除船身設計盡可能符合實習需求外，過去同學反應在實習船身容易搖擺等問題，都會用最新技術做到更穩，並且利用科技化、人性化設施，讓同學有好的實習空間。

高科大校長楊慶煜表示，現有「育英二號」僅1800噸、容納80多名學生，未來增加到可供200名、全台不同海事學校的學生同時登船實習，對海事人才培育、海洋教育推廣，是非常重要里程碑。

高科大副校長俞克維說，過去的「育英二號」是從漁船設計修改，觀摩時學生容易擠在駕駛台；新船則比照商船重新設計，未來學生從觀察、模擬到實際訓練都有不同艙間可依序進行，並且整體設計符合航海人員訓練國際公約規定，學生在船上實習後就可以全世界到處跑。

台船表示，將接替「育英二號」的新船，長114公尺、寬21公尺、10.1公尺深，共6000噸；預計民國112年下水、113年交船，可承載包含船員32人、臨時人力與教師18人及學生200人。

台船表示，新船總噸位預計是育英二號3倍；搭載人數也增加1倍；還設置體育室、自修室、會議室、電影院，供教學和休閒使用。此外，為了讓師生們能有更安全舒適環境，採主動式穩定翼系統以減輕實習船因風浪造成橫搖情況，並採符合SOLAS（海上人命安全公約）的客船要求艙區劃分及破損穩度。

此外，考量到環保問題，配置低壓脫硫塔設備，並預先規劃由柴油轉變為雙燃料(Dual Fuel)驅動改裝空間，讓這艘海事教育實習船能更有進化餘裕。

目前海事教育實習船「育英二號」於82年7月簽約，由日本三井造船設計規畫、船舶暨海洋產業研發中心前身－聯合船舶設計發展中心審圖、於台船公司基隆廠建造。從84年3月20日交船啟用至今已接27年，設備和機械均面臨老化、耗損及原廠零件停產問題，經濟效益降低。

台灣四面環海，且2012年政府獎勵離岸風電，對海事方面人才需求日益增加，培育海洋相關人才愈趨重要。因此教育部推動、研擬下一代海事教育實習船計劃，今年1月順利決標。