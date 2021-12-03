快訊

百貨賣場最快下周設站開打 廠牌僅提供1款疫苗防誤打

我今本土+0！境外增11例 第3劑已有63人施打

擱淺信燕輪移除 祁文中：對環境影響最小為原則

中央社 / 澎湖縣3日電

擱淺在澎湖吉貝海域近2個月的巴拿馬籍貨輪「FORTUNE」信燕輪，交通部次長祁文中今天在視察時，指示船體移除應以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害。

祁文中今天在航港局副局長劉志鴻陪同下，會同澎湖縣相關單位及吉貝地方代表前往信燕輪擱淺地視察，並與當地民眾充分溝通傾聽在地意見。

祁文中表示，澎湖吉貝嶼有豐富的人文景觀與文化遺址，為重要石滬群及珊瑚礁所在地，也是澎湖觀光旺季熱門據點，未來船體移除，應以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害，以保護當地觀光、漁業及文化重要資產。

由於目前正值東北季風盛行，海上作業不易，需等到明年氣象好轉方可進行船體移除作業，祁文中指示儘速以浮揚後拖帶方式為目標，要與當地居民溝通船體移除規劃，並在移除前要加強穩固。

航港局發布新聞指出，巴拿馬籍貨輪「FORTUNE號」10月17日擱淺在澎湖吉貝嶼，經航港局與海保署、海巡署及澎湖縣政府等相關單位通力合作應變處理下，已於11月6日將船上殘油全數抽除完畢，化解油污染影響當地生態環境危機。

航港局表示，將持續積極進行船體穩固及船體移除前置作業，儘速辦理招標及前置作業，及早恢復岸際海域環境及當地景觀。

澎湖 航港局 巴拿馬

延伸閱讀

SBL／熱身賽登澎湖 地主呂奇旻興奮

菲律賓回絕中國要求 拒移走22年前擱淺仁愛礁軍艦

擱淺獲救偽虎鯨 經救援展現生命力 今天野放重返海洋

全台罕見振奮消息！擱淺小偽虎鯨恢復好 亮鯨鯨明野放

相關新聞

忍受惡臭3年多 高雄大遼居民怒吼「不要當次等公民」

高雄市岡山區大遼里近百居民今早到市議會抗議空汙問題，指控緊臨住宅區的再生顆粒製造工廠堆置營建事業廢棄物，露天焚燒製造空氣...

小琉球迎王「逡港腳」登場 島民遊客情緒全沸騰

3年1科屏東小琉球迎王平安祭典今天登場，上午7時由小琉球特有的民俗祭儀「逡港腳」，為6天的迎王祭揭開序幕，近50艘漁船一...

踢踏舞劇《火焰之舞》屏東場 縣民專屬優惠票最低200元

以精湛的踢踏舞技及近百名舞者組成壯闊場面的《火焰之舞》，將在明年2月12日首度踏響屏東，在屏東田徑場磅礡登場，這也是舞團...

勇拒外界餽贈誘惑！金門縣府表揚5名廉潔楷模

金門縣府昨召開擴大主管暨縣務會議，縣長楊鎮浯公開表揚5名廉潔楷模，包括民政處兵役科長王志仁等人，肯定他們戮力執行公務、積...

捷克晚宴屏東味十足 原住民勇士舞、琉璃珠熱情迎賓

《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr.Patrick Rumlar與屏東縣長潘孟安...

2021屏東風箏節帶你環遊世界趣 12月4、5日登場

2021屏東風箏節將在12月4日及5日在高屏溪河濱公園絢麗登場，今年以「環遊世界趣」為主題，讓因疫情不能出國的每位民眾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。