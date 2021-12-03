擱淺信燕輪移除 祁文中：對環境影響最小為原則

擱淺在澎湖吉貝海域近2個月的巴拿馬籍貨輪「FORTUNE」信燕輪，交通部次長祁文中今天在視察時，指示船體移除應以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害。

祁文中今天在航港局副局長劉志鴻陪同下，會同澎湖縣相關單位及吉貝地方代表前往信燕輪擱淺地視察，並與當地民眾充分溝通傾聽在地意見。

祁文中表示，澎湖吉貝嶼有豐富的人文景觀與文化遺址，為重要石滬群及珊瑚礁所在地，也是澎湖觀光旺季熱門據點，未來船體移除，應以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害，以保護當地觀光、漁業及文化重要資產。

由於目前正值東北季風盛行，海上作業不易，需等到明年氣象好轉方可進行船體移除作業，祁文中指示儘速以浮揚後拖帶方式為目標，要與當地居民溝通船體移除規劃，並在移除前要加強穩固。

航港局發布新聞指出，巴拿馬籍貨輪「FORTUNE號」10月17日擱淺在澎湖吉貝嶼，經航港局與海保署、海巡署及澎湖縣政府等相關單位通力合作應變處理下，已於11月6日將船上殘油全數抽除完畢，化解油污染影響當地生態環境危機。

航港局表示，將持續積極進行船體穩固及船體移除前置作業，儘速辦理招標及前置作業，及早恢復岸際海域環境及當地景觀。