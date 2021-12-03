「火焰之舞」將再來台 首次屏東演出

以精湛踢踏舞技及近百名舞者組成壯闊場面的「火焰之舞」，明年2月12日在屏東田徑場炫麗登場，這也是舞團來台首次屏東巡演，門票將於8日上午9時在寬宏售票系統開賣。

「火焰之舞」明年2月12日將在屏東縣立田徑場演出，要帶給舞迷華麗經典藝術饗宴。屏東縣長潘孟安透過新聞稿表示，縣府積極爭取世界級表演來到屏東，也感謝在地企業大江生醫的贊助支持，歡迎民眾踴躍購票，感受熱力四射的火焰魅力。

屏東縣政府文化處表示，該場演出預計容納6000多個席次，票分新台幣800元、1600元、2400元、2800元及3200元，並推出多項折扣優惠方案，凡持屏東藝遊卡會員享票價75折，每張卡限購4張。身心障礙人士及陪同者1名購票5折優待，入場時應出示身心障礙手冊，陪同者與身障者需同時入場。

此外，針對屏東縣民推出優惠票200元、500元（18歲以上設籍屏東的縣民憑身分證件可購買2張，但無法使用其他折扣）；民眾只要持紙本振興券購票，可享7折優惠，並贈送讀者城市入場券1張，但僅限屏東演藝廳售票點購買。各席次數量有限，購票資訊可上文化處官網及粉絲專頁查詢。

依文化處資料，由傳奇踢踏舞者麥可佛萊利（Michael Flatley）親自製作的「火焰之舞」，匯集近百名舞者，改良傳統愛爾蘭踢踏舞，納入開創性舞劇編制，搭配作曲大師羅南．哈德無懈可擊的配樂和舞者們精準又純熟舞步，整齊劃一加上富含爆發力壯闊場面，巡演全球至今獲得無數掌聲與好評，令百萬名觀眾為之瘋狂。