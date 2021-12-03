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忍受惡臭3年多 高雄大遼居民怒吼「不要當次等公民」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
居民展示空拍照片，不滿業者透過「特登」尋求合法化，要求市府調查有無不法。記者徐白櫻／攝影
居民展示空拍照片，不滿業者透過「特登」尋求合法化，要求市府調查有無不法。記者徐白櫻／攝影

高雄市岡山區大遼里近百居民今早到市議會抗議空汙問題，指控緊臨住宅區的再生顆粒製造工廠堆置營建事業廢棄物，露天焚燒製造空氣汙染，居民嘔心、頭暈，甚至呼吸困難，日夜生活在痛苦中，要求市府調查有無不法、業者3個月內撤廠。業者回擊指控不實，市府環保局則表示，空汙與廢棄物部分都有依法開罰，未縱容業者。

大遼里民指控，恆耀節能公司2017年起設廠，工廠收購營造事業廢棄物轉製塑膠粒，設廠以來發生十次以上火災悶燒，2018年悶燒最嚴重一次長達數日未停，工廠距離住家僅50公尺，住戶整天緊閉門窗，千餘名居民飽受汙染之苦，多次向高雄市政府反映，問題遲未解決，「希望市長不要把我當次等公民」。

議員宋立彬表示，工廠造成空汙與生活環境髒亂，里民苦不堪言，工廠曾同意3個月內完成遷廠作業，但3年過去沒有遷廠，看不到市府強力作為。自救會江姓代表說，恆耀宣稱採用農林廢棄物轉製再生物質顆粒燃料，實則利用營建廢棄物當材料，疑含有害物質不利健康。

守護大遼自救會表示三大訴求，禁止廠商透過工輔法變更土地使用分區非法變合法、市府會同里民成立公安小組調查該廠不法之處、要求廠商3個月內撤廠。

針對居民指控，恆耀節能公司回應「沒有汙染、沒有焚燒」，並表示，公司公益性回收木材取代煤炭，木材堆置會產生發酵作用，打碎後水分悶煙是正常的物理現象，非人為燃燒廢棄物，過去未承諾要遷廠，已遵守規定把腐爛木屑清運完畢。

環保局稽查科表示，2019年恆耀火警裁罰10萬，今年5月再度因悶燒汙染開罰22萬5千元，另在廢棄物部分，今年2至4月都有裁罰紀錄。

高雄岡山區大遼里民抗議住家附近的工廠違法堆置廢棄物，惡臭味導致居民生活品質惡劣，空拍照片顯示堆置量非常多。圖／居民提供
高雄岡山區大遼里民抗議住家附近的工廠違法堆置廢棄物，惡臭味導致居民生活品質惡劣，空拍照片顯示堆置量非常多。圖／居民提供
高雄岡山區大遼里民抗議一家位處燕巢、橋頭與岡山交界處的工廠汙染環境，居民生活品質惡劣，空氣汙染導致呼吸困難，小孫子回家都問「臭臭的味道是什麼」。記者徐白櫻／攝影
高雄岡山區大遼里民抗議一家位處燕巢、橋頭與岡山交界處的工廠汙染環境，居民生活品質惡劣，空氣汙染導致呼吸困難，小孫子回家都問「臭臭的味道是什麼」。記者徐白櫻／攝影

廢棄物 自救會 高雄市

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