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張顯耀不服打疫苗挨罰 陳其邁：任何人都沒特權

中央社 / 高雄3日電

前國民黨立委張顯耀遭爆接種特權疫苗，高市府開罰1萬5000元，他不滿只罰自己一人，將提行政訴訟。市長陳其邁今回應，站在行政機關依法行政立場，任何人都沒特權也沒例外。

張顯耀今年5月遭爆料已在高雄義大醫院接種COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）AZ疫苗，被質疑是透過特權施打，市府調查義大醫院未能提出張顯耀與院方工作相關佐證資料，對院方開罰新台幣30萬元、張顯耀開罰1萬5000元。不過，媒體報導張顯耀不服提起訴願，又遭高市法制局駁回，他為此強調將提起行政訴訟討公道。

對此，陳其邁上午在市議會接受媒體聯訪回應，「張顯耀打AZ罵AZ」，他在疫苗缺貨時並非屬於第一類在專責病房照顧、在醫院從事相關工作的醫事人員，也拿不出任何證明，甚至拒絕陳述意見，所以市府根據相關事證裁罰，這是要維護施打疫苗公平性。

陳其邁表示，張顯耀在法律上有他的權利與主張，但市府站在行政機關依法行政的立場，也有講過原則，任何人都沒有特權，也沒有例外。

針對張顯耀不滿「全台從南到北只罰他一人」，陳其邁表示，在過去這段時間，不同的個案都有不同裁罰，沒有特定對象之分，市府就一個標準。

張顯耀 AZ疫苗 陳其邁

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