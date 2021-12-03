踢踏舞劇《火焰之舞》屏東場 縣民專屬優惠票最低200元

以精湛的踢踏舞技及近百名舞者組成壯闊場面的《火焰之舞》，將在明年2月12日首度踏響屏東，在屏東田徑場磅礡登場，這也是舞團來台第一次巡演到屏東，演出門票12月8日上午9點起於寬宏售票系統開賣，屏東藝遊卡會員可獨享75折優惠。屏東縣政府也特別規畫縣民優惠票200元、500元，數量有限，請民眾前往屏東演藝廳購票。

傳奇踢踏舞者麥可‧佛萊利(Michael Flatley)親自製作的《火焰之舞》，匯集近百名舞者，改良傳統愛爾蘭踢踏舞，將其納入開創性的舞劇編制，搭配作曲大師羅南‧哈德無懈可擊的配樂和舞者們精準又純熟舞步，整齊劃一加上富含爆發力的壯闊場面，巡演全球至今獲得無數的掌聲與好評，令百萬名觀眾為之瘋狂。

「火焰之舞」在2022年2月12日晚上7時30分於縣立田徑場演出，磅礴的氣勢和炫麗的舞台，將帶給舞迷最華麗經典的藝術饗宴。

縣長潘孟安表示，屏東縣政府積極爭取世界級的表演來到屏東以饗縣民，也感謝在地企業大江生醫的贊助支持，歡迎民眾踴躍購票，一同感受熱力四射的火焰魅力。

文化處表示，該場演出預計容納6千多個席次，票價有800元、1600元、2400元、2800元及3200元，並推出多項折扣優惠方案，凡持屏東藝遊卡會員享票價75折，每張卡限購4張。身心障礙人士及陪同者1名購票5折優待，入場時應出示身心障礙手冊，陪同者與身障者需同時入場。