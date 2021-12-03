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小琉球迎王「逡港腳」登場 島民遊客情緒全沸騰
3年1科屏東小琉球迎王平安祭典今天登場，上午7時由小琉球特有的民俗祭儀「逡港腳」，為6天的迎王祭揭開序幕，近50艘漁船一早循古禮載神轎上船，順時鐘繞島一圈，沿途施放鞭炮，進出港時還有七彩煙炮，是小琉球迎王祭的觀光亮點之一；不僅小琉球旅外鄉親紛紛返鄉參與，也吸引遊客登島見證被形容「一生要參與一次」的地方宗教民俗盛會，交通船加班因應，民宿也一房難求。
屏東縣沿海區三大迎王平安祭典由來已久，小琉球迎王平安祭過去一直最早登場， 今年因疫情延後約2個月，成為最後一個迎王平安祭，也因疫情關修，今年參與祭典者全程要戴口罩。
小琉球迎王平安祭前3天在代天府舉辦法會，代天府前擺滿供品犒賞好兄弟，祈求平安的場面，成為小琉球祭典的特有漁村景觀，今天上午在中澳沙灘率先的「逡港腳」，參與繞境的神轎分別從大福漁港或白沙港出發，居民也依傳統習俗用「天籃」挑祭品放於沙灘，俗稱「犒軍」。
「逡港腳」是小琉球迎王特有的儀式，近50艘漁船一早載著神轎順時鐘遶島一周，沿途鞭炮聲不斷，回港時將有七彩煙炮；當地居民表示，「逡港腳」有海上巡視、驅除海域四周厄煞、保佑漁船出海平安和滿載盈歸的多種意義，居民極為重視，「再忙都要參與」。
今天下午1時半在中澳沙灘請水（請王），迎請這一科代天巡狩的大千歲，明天起一連4天，駕臨的大千歲及千歲等將會遶境驅瘟， 晚上7時半在碧雲寺、三隆宮有過火，8里日王船遶境，9日凌晨1時送王恭送代天巡狩；小琉球迎王還保有全台祭典少有的「大千歲攔轎申冤」習俗。
小琉球迎王另個亮點是遶境期間才出陣的水仙宮「欽點五毒大神陣」，上月27日獲屏東縣民俗類文化資產授證，1952年因應小琉球迎王平安祭典成立，有收瘟制煞、保境安民意義；廟方提醒，遶境期間見到琉球五毒，嚴守攝影禁忌，不使用閃光燈、不闖陣。
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