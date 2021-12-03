勇拒外界餽贈誘惑！金門縣府表揚5名廉潔楷模

金門縣府昨召開擴大主管暨縣務會議，縣長楊鎮浯公開表揚5名廉潔楷模，包括民政處兵役科長王志仁等人，肯定他們戮力執行公務、積極為民服務，勇拒外界餽贈誘惑，積極預防貪瀆弊端、節省公帑，實為縣府同仁的廉能表率。

縣府表示，每年辦理廉潔楷模遴選表揚活動，目的是希望透過公開表揚的方式，激勵所有同仁秉持廉潔操守、依法行政。此次共表揚5位廉潔楷模，其中，王志仁在擔任民政處科長期間，清理100至104年金門民國49年以前參戰自衛隊員三節慰助金溢發放業務，相當認真執行，共追繳溢發22人，金額計167萬2000元；109年2月份完成本縣民國64及65年次已服義務役役男慰助金，也主動清查複核不符發放條件，繳回縣庫45萬元，有效建立內控機制等預警作為。

而採購招標所的陳冠潁，在承辦「108年度0.6L-56度22年陳年金門高粱酒外盒等兩項」採購案，開標程序發掘不同廠商投標文件重大異常關聯，即時通報政風處理，案經福建金門地方檢察署偵查終結，廠商獲緩起訴處分，據以沒收押標金計新臺幣94萬5480元，縣府肯定陳員察隱辨微，勤慎廉能，有效防治圍標陪標等違法舞弊行為。

金寧鄉公所的清潔隊員宋界景在執行資源回收勤務，發現民眾丟棄之黃金等貴重物品，立即通報協尋失主，並拒收民眾感謝餽贈，也是他此次獲得表揚的原因。

縣府提到，其他畜產試驗所辛園茂擔任兼辦政風業務人員20餘年，109年12月3日及時發現畜試所火燒事件，通知消防局避免火勢擴大；103年協助成立金門第一個牧草產銷班，辦理牧草青儲壕溝100萬元構建補助案，對於邀宴應酬皆直接婉拒。

另外建設處湯麗雲在承辦「變更金門特定區計畫案」，對於民眾陳情致贈禮品都予以拒絕，交政風處登錄轉捐贈大同之家；為加速推動重大建設，以其都市計畫專業辦理「變更金門特定區計畫案」，預估可樽節支出公帑至少120萬，建立公務人員專業與積極作為之形象。