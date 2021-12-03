快訊

對媒體比「YA」！康和證購地案涉掏空 總裁鄭國華1千萬交保

Omicron再感染風險是先前毒株的3倍！專家籲快打第3劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷克晚宴屏東味十足 原住民勇士舞、琉璃珠熱情迎賓

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園地坑舉辦晚宴，邀請各國駐台代表及地方政商人士、意見領袖參加，縣府將縣民公園河岸燈光秀調整為捷克國旗紅藍白三色燈光，表達歡迎與誠意。圖／屏東縣府提供
《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園地坑舉辦晚宴，邀請各國駐台代表及地方政商人士、意見領袖參加，縣府將縣民公園河岸燈光秀調整為捷克國旗紅藍白三色燈光，表達歡迎與誠意。圖／屏東縣府提供

《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr.Patrick Rumlar與屏東縣長潘孟安共同迎賓。潘孟安說，雖然全球疫情嚴竣，但患難見真情，感謝捷克在台灣疫苗短缺時捐贈3萬劑疫苗，屏東以最熱情的回饋協助辦理，透過音樂、文化深化雙方交流，讓屏東走向國際。

捷克晚宴設在縣民公園地坑，邀請各國駐台代表及地方政商人士、意見領袖參加，縣府將縣民公園河岸燈光秀調整為捷克國旗紅藍白三色燈光，表達歡迎與誠意。

縣府準備泰國蝦、牛蒡、洋蔥及烏魚子等在地食材饗宴款待各國佳賓，在國際肯定的工業風遺址地景，加上台灣原住民族文化園區原住民勇士舞表演、琉璃珠藝師現場製作，屏東大學、美和科技大學出動親善大使接待，產官學合作辦好這場盛宴，展現屏東多一度的熱情。

晚宴開始前，潘孟安和捷克辦事處代表Mr.Patrick Rumlar、捷克觀光局亞洲區代表巴士杰接受媒體訪問。潘孟安說，捷克在台灣人心目中是古老國家，不論文化、藝術、建設、電影都很發達，值得學習。先前捷克代表來屏東造訪，雙方相約，疫情期間無法出國，但可以把捷克文化搬到屏東，為期5天的《捷克在屏東》，有音樂、電影、書籍，縣府以辦喜事心情全力協助。

潘孟安說，過去國人到歐洲旅遊，捷克是首選之一，此次捷克觀光局亞洲區代表巴士杰特地飛來台灣，經過14+7天的隔離及自主健康管理後，可以到屏東舉辦三場觀光推薦會，縣府邀請產業界、旅遊業者交流，未來可從教育、文化、藝術、經濟、貿易等多方面促進兩國情誼。

捷克辦事處代表Mr.Patrick Rumlar感謝縣府提供這麼好的場地舉辦盛宴，他說，選擇在屏東舉辦《捷克在屏東》，因為有美麗的演藝廳可以演出捷克音樂、有非常棒的總圖展出捷克書籍，歡迎大家周六日到總圖戶外生態池欣賞捷克電影《秘藥》。

《捷克在屏東》系列活動12月3日至5日有三場觀光推廣會，捷克觀光局亞洲區代表巴士杰說，台灣是捷克非常重要的旅遊市場，亞洲地區排名第三，疫情前每年有20多萬台灣觀光客造訪捷克，疫情解除後，歡迎更多台灣朋友到捷克旅遊。

12月4日在屏東縣立圖書館總館啟動「捷克專區」，4、5日連兩晚在總圖戶外生態池播映捷克電影《秘藥》。

《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園舉辦晚宴，縣府邀請台灣原住民族文化園區原住民勇士舞表演。圖／屏東縣府提供
《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園舉辦晚宴，縣府邀請台灣原住民族文化園區原住民勇士舞表演。圖／屏東縣府提供
《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園地坑舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr.Patrick Rumlar（左）與屏東縣長潘孟安。記者劉星君／攝影
《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園地坑舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr.Patrick Rumlar（左）與屏東縣長潘孟安。記者劉星君／攝影

捷克 屏東縣 潘孟安

延伸閱讀

捷克晚宴屏東味十足 原住民勇士舞、琉璃珠熱情迎賓

屏東縣儲備校長塞車 國中小主任甄選復辦明年1月舉行

屏縣3綠委公投說明 潘孟安僅出席周春米「大家來支持」

屏縣房價漲幅全台第2 潘孟安：建社會住宅抑房價

相關新聞

高市校園泳池 9成不對外開放

高雄市有23座校園附設游泳池，市議員昨質詢表示，全市38個行政區僅18區有游泳池，但校園游泳池有9成不對外開放，就算開放...

捷克晚宴屏東味十足 原住民勇士舞、琉璃珠熱情迎賓

《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr.Patrick Rumlar與屏東縣長潘孟安...

2021屏東風箏節帶你環遊世界趣 12月4、5日登場

2021屏東風箏節將在12月4日及5日在高屏溪河濱公園絢麗登場，今年以「環遊世界趣」為主題，讓因疫情不能出國的每位民眾，...

屏東伯公照護站 長輩笑「變得更年輕」

屏東縣府讓在地照護機制符合在地老化及在地安養，尊重當地生活與文化，在縣內客庄地區推動「伯公照護站」計畫，今年有18個站點...

在地心產業／不只是喝的 檸檬創9種加工品

屏東縣種植檸檬面積占全國近7成，屏東縣青檸運銷合作社理事主席莊瑞貞努力研發9樣檸檬加工品，創造檸檬附加價值，去年運用檸檬...

光電研討媒合會高雄登場 台積電獵才

光電產業近年人力需求激增，國立高雄科技大學主辦的台灣光電國際研討會暨人才媒合會昨起在高雄登場，台積電行動徵才車首度開抵現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。