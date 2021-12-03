捷克晚宴屏東味十足 原住民勇士舞、琉璃珠熱情迎賓

《2021捷克在屏東》今在屏東縣民公園舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr.Patrick Rumlar與屏東縣長潘孟安共同迎賓。潘孟安說，雖然全球疫情嚴竣，但患難見真情，感謝捷克在台灣疫苗短缺時捐贈3萬劑疫苗，屏東以最熱情的回饋協助辦理，透過音樂、文化深化雙方交流，讓屏東走向國際。

捷克晚宴設在縣民公園地坑，邀請各國駐台代表及地方政商人士、意見領袖參加，縣府將縣民公園河岸燈光秀調整為捷克國旗紅藍白三色燈光，表達歡迎與誠意。

縣府準備泰國蝦、牛蒡、洋蔥及烏魚子等在地食材饗宴款待各國佳賓，在國際肯定的工業風遺址地景，加上台灣原住民族文化園區原住民勇士舞表演、琉璃珠藝師現場製作，屏東大學、美和科技大學出動親善大使接待，產官學合作辦好這場盛宴，展現屏東多一度的熱情。

晚宴開始前，潘孟安和捷克辦事處代表Mr.Patrick Rumlar、捷克觀光局亞洲區代表巴士杰接受媒體訪問。潘孟安說，捷克在台灣人心目中是古老國家，不論文化、藝術、建設、電影都很發達，值得學習。先前捷克代表來屏東造訪，雙方相約，疫情期間無法出國，但可以把捷克文化搬到屏東，為期5天的《捷克在屏東》，有音樂、電影、書籍，縣府以辦喜事心情全力協助。

潘孟安說，過去國人到歐洲旅遊，捷克是首選之一，此次捷克觀光局亞洲區代表巴士杰特地飛來台灣，經過14+7天的隔離及自主健康管理後，可以到屏東舉辦三場觀光推薦會，縣府邀請產業界、旅遊業者交流，未來可從教育、文化、藝術、經濟、貿易等多方面促進兩國情誼。

捷克辦事處代表Mr.Patrick Rumlar感謝縣府提供這麼好的場地舉辦盛宴，他說，選擇在屏東舉辦《捷克在屏東》，因為有美麗的演藝廳可以演出捷克音樂、有非常棒的總圖展出捷克書籍，歡迎大家周六日到總圖戶外生態池欣賞捷克電影《秘藥》。

《捷克在屏東》系列活動12月3日至5日有三場觀光推廣會，捷克觀光局亞洲區代表巴士杰說，台灣是捷克非常重要的旅遊市場，亞洲地區排名第三，疫情前每年有20多萬台灣觀光客造訪捷克，疫情解除後，歡迎更多台灣朋友到捷克旅遊。